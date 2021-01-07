LC Waikiki'den Gaziantep'teki ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim desteği - Son Dakika

LC Waikiki, Gaziantep'te ihtiyaç sahibi öğrenciler için 150 bin bot, mont ve giyim ürünleri bağışladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile LC Waikiki arasında yapılan görüşmeler neticesinde firma tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere 150 bin parça giysi bağışlandı.

İhtiyaç sahibi ailelerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki okullara 8 tırdaki ürünler teslim edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğiyle kıyafetlerin dağıtımına başlandı.

Yardımlar, 10 bin mont, 10 bin bot, 130 bin parça da karışık yazlık ve kışlık kıyafetler olmak üzere 150 bin giyim eşyasından oluşuyor.