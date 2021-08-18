LC Waikiki'den yazlık bölgelere 2 saatte ultra hızlı teslimat

LC Waikiki, yazlık bölgelerde online alışverişte teslimat süresini 2 saate kadar indirdi.

LC Waikiki'den yapılan açıklamaya göre, Çeşme, Bodrum ve Marmaris'te başlatılan uygulamada 10.00-19.00 saatleri arasında verilen siparişler, 2 saat içerisinde teslim ediliyor.

Ağustos ve eylül ayı boyunca devam edecek uygulamanın detaylarına www.lcwaikiki.com adresinden ulaşılabiliyor.

LC Waikiki, Ultra Hızlı Teslimat uygulamasını diğer şehirlerde de hayata geçirmeyi planlıyor.