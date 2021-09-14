LC Waikiki ve Nur Bilen Yavuzer'den yeni koleksiyon - Son Dakika

LC Waikiki, stili ve enerjisiyle moda severlerin yakından takip ettiği Nur Bilen Yavuzer ile ortak bir koleksiyon tasarladığını duyurdu.

Türkiye'nin global markası LC Waikiki, tasarımcı iş birliklerine bir yenisini daha eklediğini duyurdu. Nur Bilen Yavuzer'in özgün tarzından esinlenerek hazırlanan koleksiyonda, trendlerden bağımsız, sürdürülebilir stili ile yıllara meydan okuyan bir gardırobun olmazsa olmaz parçalarının yeniden yorumlandığı belirtildi.

"TÜM KADINLAR İÇİN ZAMANSIZ BİR KOLEKSİYON"

Şirketten iş birliği kapsamında oluşturulan koleksiyonla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Nur Bilen Yavuzer x LC Waikiki Koleksiyonu, hayatlarının farklı dönemlerinde, gücüyle, üretkenliğiyle, iyiliği ve enerjisiyle ışıldayan tüm kadınlar için zamansız bir koleksiyon olarak öne çıkıyor. Karizmasını asla kaybetmeyen trençkotlar, sneaker ile koşturmacalı bir güne ya da stiletto ile havalı bir geceye uyum sağlayan takım elbiseler, şık saten gömlekler ve rahat edilecek sweatshirtlerden oluşan Nur Bilen Yavuzer x LC Waikiki Koleksiyonu, maskülen bir tarzı feminen çizgiler ile birleştiriyor" denildi.

14 Eylül itibarıyla seçili LC Waikiki mağazalarında ve www.lcwaikiki.com'da satışa sunulan Nur Bilen Yavuzer x LC Waikiki Koleksiyonu, bir dolapta olması gereken tüm parçaları bir araya getiriyor.