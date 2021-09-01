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LC Waikiki tüm okul ihtiyaçlarını tüketiciye sunuyor - Son Dakika

LC Waikiki tüm okul ihtiyaçlarını tüketiciye sunuyor

01.09.2021 17:32
LC Waikiki tüm okul ihtiyaçlarını tüketiciye sunuyor, System.String[]

Tişörtlerden gömleklere, ayakkabılardan kırtasiye ve çantalara kadar tüm okul ihtiyaçları, LC Waikiki'de öğrencileri bekliyor.

Tişörtlerden gömleklere, ayakkabılardan kırtasiye ve çantalara kadar tüm okul ihtiyaçları, LC Waikiki'de öğrencileri bekliyor.

LC Waikiki'den yapılan açıklamaya göre şirket, okulunu özleyen öğrencilerin ihtiyaçları için en uygun adres olmaya devam ediyor.

"İyi giyinmek herkesin hakkı" misyonuyla her yaş grubuna hitap eden LC Waikiki, öğrencilerin okula dönüş heyecanına da eşlik ediyor. Aylar sonra okullarına dönecek öğrencilerin giyim ve aksesuar ihtiyaçları LC Waikiki'de bir araya geliyor.

Uzun bir aradan sonra okula dönüş mutluluğuna renk katan LC Waikiki, çantadan formalara, ayakkabılardan popüler kombinlere kadar yüzlerce seçenek sunuyor.

Ekolojik testlerden geçmiş ürünler, okul çantalarını hazırlamak için sabırsızlanan miniklerin sağlıklı ve konforlu bir şekilde sınıflarındaki yerlerini almalarına eşlik ediyor.

Koleksiyonda pek çok seçeneği bir araya getiren LC Waikiki, öğrencilerin ihtiyaç duyacağı tüm ürünlere tek bir adresten ulaşabilme imkanı sağlıyor.

LC Waikiki, okula dönüş heyecanını masal kahramanlarıyla süsledi

Verilen bilgiye göre, öğrencilerin yaratıcılığını ön plana çıkarmak için tasarlanan boyanabilir kumaşlar sayesinde giysiler çocukların eşsiz dokunuşları ile yeni bir anlam buluyor.

Çocukların en renkli hallerini yansıtmak için özel olarak hazırlanan takımlar, Disney karakterleri, eğlenceli figür ve sloganları ile uzun süredir beklenen eğitim dönemine neşe katıyor.

Okula dönüş heyecanını masal kahramanlarıyla süsleyen LC Waikiki, en sevilen karakter ve desenlere yer verdiği çantalarıyla okul koridorlarına renk katıyor.

Disney kahramanlarının fantastik dünyasındaki karakterlerin yer aldığı okul çantalarının yanı sıra, takım olarak kullanılabilecek beslenme çantaları, kalemlikler ve oyunların sevimli kahramanları olan peluş oyuncaklar öğrencileri bekliyor.

LC Waikiki'nin okula dönüş koleksiyonu, Türkiye genelindeki 525 mağazasından ve www.lcwaikiki.com adresinden temin edilebiliyor. Ayrıca "Hemen Gel Al" ve "Mağazadan Hemen Gelsin" hizmetleriyle alışverişlerde kullanıcı dostu çözümler sunuyor.

Okul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi LC Waikiki tüm okul ihtiyaçlarını tüketiciye sunuyor - Son Dakika Ekonomi


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