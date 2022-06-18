LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Küçük'ün babası ölüm yıl dönümünde anıldı - Son Dakika
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LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Küçük'ün babası ölüm yıl dönümünde anıldı

18.06.2022 16:05
LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Küçük'ün babası ölüm yıl dönümünde anıldı

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük'ün 2 yıl önce hayatını kaybeden babası Vahap Küçük için anma programı düzenlendi.

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük'ün 2 yıl önce hayatını kaybeden babası Vahap Küçük için anma programı düzenlendi.

Doğanşehir ilçesindeki kapalı pazar yerinde düzenlenen mevlit programında konuşan LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, eski Doğanşehir Belediye Başkanı olan merhum babasının ilçeye hizmet etmenin aşkıyla yaşadığını belirtti.

Küçük, "Babam gönül adamıydı, çocukla çocuk, büyükle büyük olurdu. Her görüşe saygı gösterirdi. Babamda kin yoktu, babama haksızlık edene o iyilikle muamele ederdi. Mevlit programımıza uzaktan yakından gelen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hayırsever iş adamı ve eski Doğanşehir Belediye Başkanı olan Vahap Küçük, 2020 yılında kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını kaybetmişti.

Merhum Küçük, öğrencilere verdiği burslar ve ihtiyaç sahibi ailelere yaptığı yardımlarla biliniyordu.

Küçük ailesinin düzenlediği mevlit programına Malatya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkçi, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, protokol üyeleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Vahap Küçük, Doğanşehir, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Küçük'ün babası ölüm yıl dönümünde anıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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