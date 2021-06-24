LCK Yaz Mevsimi üçüncü hafta ilk iki gün maçları tamamlandı - Son Dakika

2021 Yaz Mevsimi üçüncü hafta ilk iki gün karşılaşmaları bugün oynanan T1 vs Nongshim RedForce serisi ile sona erdi. İlk maçın 70 dakika sürdüğü seride Gori ve Peanut'lı Nongshim Redforce lige iyi giriş yapan T1'a çelme takmayı başardı. Öte yandan GenG her ne kadar zorlanmış olsa da Liiv SANDBOX'ın sürpriz yapmasına izin vermedi.
Son şampiyon Damwon'da ise karışıklık sürüyor. Geçtiğimiz hafta Showmaker'ın nişancı, Canyon'ın orta koridor ve Malrang'ın orman oynadığı düzende Afreeca Freecs karşısında 2-0 galip gelmiş olsalar da üçüncü haftaya Fredıt BRION mağlubiyeti ile başladılar. İşte üçüncü hafta ilk iki gün sonuçları:
Çarşamba
Hanwha Life 0 — 2 Afreeca Freecs
Fredit BRION 2 — 1 Damwon KIA
Perşembe
GenG Esports 2 — 1 Liiv SANDBOX
T1 0 — 2 Nongshim RedForce
Önümüzdeki üç gün boyunca oynanacak ikişer seri ile LCK'de üçüncü haftayı noktalayacağız. Bugün oynanan karşılaşmaların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. Haftanın kalan fikstürü şu şekilde:
Cuma
11: 00 KT Rolster vs DRX
14: 00 Damwon KIA vs Hanwha Life
Cumartesi
11: 00 Afreeca Freecs vs GenG
14: 00 Nonshim RedForce vs Fredit BRION
Pazar
11: 00 DRX vs T1
14: 00 KT Rolster vs Liiv SANDBOX
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