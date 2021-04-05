LCS 2021 Mid-Season Showdown'da TL'in Rakibi Belli Oldu! TSM Yarı Finalde! - Son Dakika

LCS 2021 Mid-Season Showdown'da TL'in Rakibi Belli Oldu! TSM Yarı Finalde!

LCS 2021 Mid-Season Showdown\'da TL\'in Rakibi Belli Oldu! TSM Yarı Finalde!
Son Güncelleme: 05.04.2021 11:03

LCS 2021 Mid-Season Showdown turnuvasında TSM ekibi 100 Thieves karşısında 3-1 kazanarak yarı finale çıkma hakkı kazandı. TSM'in yarı finalde rakibi Team Liquid oldu. 100 Thieves ise turnuvaya böylelikle veda etmiş oldu.

LCS 2021 Bahar Mevsimi'nde playoff aşamasında dün gece C9'ın TL'i 3-1 geçerek finale çıkmasının ardından LCS'de gözler TL'in rakibinin belli olacağı 100T vs. TSM serisine çevrilmişti. Gönlümüzün Closer'ın takımı 100 Thieves'in yanında olduğu 100T vs. TSM serisi TSİ 23.00'de başladı.

Seri öncesinde normal sezonda iki maçta da ezici bir şekilde 100 Thieves'i mağlup eden TSM ekibi rakibine kıyasla birkaç adım önde favori konumundaydı.

TSM ekibi 100 Thieves'i 3-1'lik bir skorla yenmeyi başardı. Böylelikle 100 Thieves ekibi için LCS 2021 Bahar Mevsimi sona ererken TSM, Mid-Season Showdown turnuvasında yarı finalde Team Liquid'in rakibi oldu. TSM ile Team Liquid arasındaki yarı final karşılaşması 10 Nisan TSİ 23.00'de başlayacak. Kazanan taraf 11 Nisan TSİ 23.00'de Mid-Season Showdown finalinde Cloud9 ile oynama hakkı kazanacak.

Mid-Season Showdown turnuvasının kazanan takımı LCS 2021 Bahar Mevsimi şampiyonu olacak ve MSI 2021'de Kuzey Amerika'yı temsil etme hakkı kazanacak. Mid-Season Showdown müsabakalarını canlı olarak LCS'in resmi Twitch hesabından, LCS'in resmi YouTube hesabından veya LoLespor'un resmi sitesinden takip edebilirsiniz.

Playerbros ailesi olarak Can "Closer" Çelik'e bizlere yaşattırdığı bu gurur için çok teşekkür ederiz. Umuyoruz ki Yaz Mevsimi'nde daha güçlü bir şekilde geri gelerek bu sefer hak ettiği LCS kupasını kaldırmayı başarır.

Kaynak: Playerbros

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Son Dakika Gamegar LCS 2021 Mid-Season Showdown'da TL'in Rakibi Belli Oldu! TSM Yarı Finalde! - Son Dakika


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SON DAKİKA: LCS 2021 Mid-Season Showdown'da TL'in Rakibi Belli Oldu! TSM Yarı Finalde! - Son Dakika
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