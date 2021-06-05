LCS 2021 Yaz Mevsimi ilk gün karşılaşmaları tamamlandı - Son Dakika

Dünyadaki tüm diğer League of Legends rekabetçi liglerine göre bir hafta kadar erken başlayan NA LCS, ilk günde izleyicilerine keyifli anlar yaşattı. Espor dünyasındaki son gelişmelerden sonra, özellikle TSM'in ile 210 milyon dolarlık anlaşma yapmasının ardından gözler LCS'in üstüne çevirilmişti.

İlk gün karşılaşmaları TSM'in Team Liquid'i mağlup etmesiyle başladı. Temsilcimiz Closer'ın ekibi 100Thieves ise Immortals'a karşı galip gelemedi. Bunun yanı sıra kadro kalitesi olarak ligin en kötü takımlarından biri olan Golden Guardians ilk maçında Perkz'lü Cloud9'ı yenmeyi başardı. İşte ilk gün sonuçları:

Team Liquid 0 — 1 TSM

Evil Geniuses 0 — 1 Dignitas

Golden Guardians 1 — 0 Cloud9

100Thieves 0 — 1 Immortals

Fly Quest 1 — 0 Counter Logic Gaming

LCS 2021 Yaz Mevsimi ilk hafta ikinci gün karşılaşmaları:

0: 00 — TSM vs Evil Geniuses

1: 00 — Dignitas vs Fly Quest

2: 00 — Cloud9 vs 100Thieves

3: 00 — CLG vs Team Liquid

4: 00 — Immortals vs Golden Guardians

LCS maçları Türkiye saati ile en erken gece 23: 00'da başlıyor. Bu da ligi takip etmesi bir hayli zor hale getiriyor. İlk gün karşılaşmalarının özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. Temsilcimiz Closer'a bu gece Cloud9 karşısında başarılar diliyoruz.