LDP eski Genel Başkanı Cem Toker: Türkiye'de liberallere vebalı muamelesi yapılıyor - Son Dakika

LDP eski Genel Başkanı Cem Toker: Türkiye'de liberallere vebalı muamelesi yapılıyor

LDP eski Genel Başkanı Cem Toker erken seçim olasılığı, siyasi partiler yasasındaki değişiklik hazırlıkları ve yeni muhalif partilerin pozisyonu başta olmak üzere gündeme ilişkin konuları euronews Türkçe'ye değerlendirdiView on euronews.

LDP eski Genel Başkanı Cem Toker erken seçim olasılığı, siyasi partiler yasasındaki değişiklik hazırlıkları ve yeni muhalif partilerin pozisyonu başta olmak üzere gündeme ilişkin konuları euronews Türkçe'ye değerlendirdiView on euronews

LDP eski Genel Başkanı Cem Toker: Türkiye'de liberallere vebalı muamelesi yapılıyor

Cem Toker, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 04:54 

Son Dakika Dünya LDP eski Genel Başkanı Cem Toker: Türkiye'de liberallere vebalı muamelesi yapılıyor - Son Dakika Dünya

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