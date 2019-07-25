LDU 16 Yaşında Copa Libertadores İçin Hazırlanın
1 saat önce
Liga Deportiva Universitaria, Club Olimpia ile oynadığı 16 karşılaşmanın turunu ilerliyor. LDU en son 2008 yılında rekabeti kazandı ve ünvanı bir kez daha geri almak istiyor.
Liga Deportiva Universitaria, Club Olimpia ile oynadığı 16 karşılaşmanın turunu ilerliyor. LDU en son 2008 yılında rekabeti kazandı ve ünvanı bir kez daha geri almak istiyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:05
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