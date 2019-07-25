Son Dakika Haberleri: LDU 16 Yaşında Copa Libertadores İçin Hazırlanın
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LDU 16 Yaşında Copa Libertadores İçin Hazırlanın

1 saat önce

Liga Deportiva Universitaria, Club Olimpia ile oynadığı 16 karşılaşmanın turunu ilerliyor. LDU en son 2008 yılında rekabeti kazandı ve ünvanı bir kez daha geri almak istiyor.

Liga Deportiva Universitaria, Club Olimpia ile oynadığı 16 karşılaşmanın turunu ilerliyor. LDU en son 2008 yılında rekabeti kazandı ve ünvanı bir kez daha geri almak istiyor.
LDU 16 Yaşında Copa Libertadores İçin Hazırlanın
Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:05 
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