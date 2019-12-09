Son Dakika Haberleri: Le Casa de Papel dizisinin 4. sezonu ne zaman başlayacak?
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Le Casa de Papel dizisinin 4. sezonu ne zaman başlayacak?

6 saat önce

İlk üç sezonda tüm dünyada milyonlarca izleyiciye ulaşan soygun dizisi La Casa de Papel'in dördüncü sezonu için tarih açıklandı. Netflix'in sosyal paylaşım sitesinde yayınladığı son videoda, dizinin en çok sevilen karakterleri ile "Asıl Kaos şimdi başlıyor" mesajı yer aldı

Le Casa de Papel dizisinin 4. sezonu ne zaman başlayacak?, System.String[]

İlk üç sezonda tüm dünyada milyonlarca izleyiciye ulaşan soygun dizisi La Casa de Papel'in dördüncü sezonu için tarih açıklandı.


İspanyol Antena 3 televizyonundan dizinin yayın haklarını satın alan Netflix, dizinin son sezonun 3 Nisan 2020'de platformunda yayınlayacağını duyurdu.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:29 
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