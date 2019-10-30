Le Classique'te Perde Arkası
17 dakika önce
Fransa'nın en ateşli derbilerinden biri olan Le Classique'te Paris Saint-Germain ile Olympique Marseille kozlarını paylaştı. Parc des Princes'te oynanan karşılaşmayı PSG, henüz ilk yarıda bulduğu tam dört golle 4-0 gibi bir skorla kazandı. PSG'nin golleri Icardi (2) ve Mbappe'den (2) geldi.
Fransa'nın en ateşli derbilerinden biri olan Le Classique'te Paris Saint-Germain ile Olympique Marseille kozlarını paylaştı. Parc des Princes'te oynanan karşılaşmayı PSG, henüz ilk yarıda bulduğu tam dört golle 4-0 gibi bir skorla kazandı. PSG'nin golleri Icardi (2) ve Mbappe'den (2) geldi.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 06:07
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