Le Classique'te Perde Arkası

Fransa'nın en ateşli derbilerinden biri olan Le Classique'te Paris Saint-Germain ile Olympique Marseille kozlarını paylaştı. Parc des Princes'te oynanan karşılaşmayı PSG, henüz ilk yarıda bulduğu tam dört golle 4-0 gibi bir skorla kazandı. PSG'nin golleri Icardi (2) ve Mbappe'den (2) geldi.