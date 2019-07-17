Son Dakika Haberleri: Le Daim Filmi
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Le Daim Filmi

2 saat önce

Le Daim filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Le Daim filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Le Daim, geyik derisinden yapılan ceketi takıntı haline getiren 40’lı yaşlardaki bir adamın suça bulaşma hikayesini konu ediyor.


Yönetmen: Quentin Dupieux
Senaryo: Quentin Dupieux
Oyuncular: Jean Dujardin, Adèle Haenel, Albert Delpy, Coralie Russier, Laurent Nicolas, Marie Bunel, Pierre Gommé, Caroline Piette, Stéphane Jobert, Géraldine Schitter, Panayotis Pascot, Youssef Hajdi , Simon Thomas, Tom Hudson, Maryne Cayon, Thomas Blanchard, Rio Vega, Maxim Driesen, Jérôme Menard, David Sztanke, Julia Faure, Franck Lebreton, Ayouba Ali, Bruno Mary
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Le Daim
Yapımcı Firma: Atelier de Production
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Fransa
Orijinal Dili: Fransızca
Filmin Süresi: 77 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 25.10.2019

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Thomas Blanchard, Jean Dujardin, Yönetmen, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:54 Kaynak: InterSinema.com
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