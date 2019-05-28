Le Drian: Gazetecilerin ifadeye çağrılması devlet işleyişinin bir parçasıdır
58 dakika önce
Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, "(Gazetecilerin ifadeye çağrılması) Devlet işleyişinin bir parçasıdır.
Fransa Dışişleri Bakanı
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:58
Le Drian, "(Gazetecilerin ifadeye çağrılması) Devlet işleyişinin bir parçasıdır. Ülkemizin güvenliğini sağlamak için savunma ile ilgili gizlilik veya gizli belge kalmazsa son derece zor bir duruma düşeriz." dedi.
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