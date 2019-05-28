Son Dakika Haberleri: Le Drian: Gazetecilerin ifadeye çağrılması devlet işleyişinin bir parçasıdır
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Le Drian: Gazetecilerin ifadeye çağrılması devlet işleyişinin bir parçasıdır

58 dakika önce

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, "(Gazetecilerin ifadeye çağrılması) Devlet işleyişinin bir parçasıdır.

Le Drian: Gazetecilerin ifadeye çağrılması devlet işleyişinin bir parçasıdır, System.String[]
Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, "(Gazetecilerin ifadeye çağrılması) Devlet işleyişinin bir parçasıdır. Ülkemizin güvenliğini sağlamak için savunma ile ilgili gizlilik veya gizli belge kalmazsa son derece zor bir duruma düşeriz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:58 
Dışişleri Bakanı, Fransa, Ekonomi
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