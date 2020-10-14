Le Figaro: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, kaybolan güveni kazanma arayışında - Son Dakika

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreciyle hızlanan güven kaybını yeniden kazanmaya çalıştığı belirtildi.

Le Figaro'nun haberinde salgının gittikçe kötüleştiği Fransa'da Macron'un dün Kovid-19'la ilgili düzenlenen "Sağlık Savunma Konseyi" toplantısı sonrası 14 Temmuz'dan bu yana salgınla ilgili bizzat açıklama yapmama kararından vazgeçtiği bildirildi.

Ülkede yapılan son anketlerde katılımcıların yüzde 61'inin pandemiyle mücadeleyi gerektiği gibi yönetemediğini düşündüğü Fransa Cumhurbaşkanı'nın salgının kontrolünü ele almak için bu akşam devlete ait kanallar TF1 ve France 2'deki canlı yayına katılması bekleniyor.

Salgının başında halkın karşısına Elysee Sarayı'ndan yaptığı ulusa sesleniş konuşmaları ya da gezilerinde verdiği mesajlarla çıkan Macron, bu defa canlı yayımlanacak mülakata katılacak.

Kovid-19 salgınının ikinci dalgasının, Fransa Cumhurbaşkanı'nın stratejisini tamamen tersine çevirdiği ifade edilen haberde temmuz ayı sonunda başbakanı değiştiren Macron'un bu şekilde sağlık kriziyle uğraşma işini başbakan ve sağlık bakanına devrederek ekonomik iyileşmeye odaklanmayı hedeflediği kaydedildi.

"Macron, krizin yüzü olmamaya çalışıyor"

Haberde Cumhurbaşkanı'nın strateji uzmanının "2022'deki cumhurbaşkanı seçimi öncesinde Macron, Fransız halkının gözünde krizin yüzü olmaktan kaçınmaya çalışıyor." şeklindeki itirafı da paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı'nın Kovid-19'la ilgili sorumluluğu kurmaylarına devretmesinin ardından "eşit fırsatlar, İslami ayrılıkçılık" gibi suni gündemlerle halkın karşısına çıkarak dikkat dağıtmaya çalışmasının başarılı olmadığı belirtilen haberde, okulların başlamasıyla salgının Macron'un tüm çabalarını boşa çıkardığına işaret edildi.

Haberde salgının gittikçe ağırlaşmasının Macron'u ulusun karşısına çıkmaya mecbur kıldığı, Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında halkın güvenini tazelemek zorunda kalacağı değerlendirmesinde bulunuldu.

Macron'a ve hükümete güven azalıyor

Fransa'da son dönemde yapılan birçok anket ve kamuoyu yoklaması, Macron'a güvenin gittikçe azaldığını gösteriyor.

Ülkede eylül ayında yapılan 7 güven anketinin ortalamasına göre, Cumhurbaşkanı Macron'a temmuz-ağustos aylarında yüzde 41 civarında olan güven 2,4 puan düşerek eylülde yüzde 38,7'ye, Başbakan Jean Castex'e duyulan güven ise atandığı temmuzda yüzde 49,4 iken eylülde yüzde 42,29'a gerilemişti.

Geçen hafta yapılan anket de Fransızların yüzde 61'inin Macron'un Kovid-19 krizini gerektiği gibi yönetemediğini, yüzde 65'inin de Cumhurbaşkanı'nın ve hükümetin salgının ilk dalgasından gerekli dersleri almadığını düşündüğünü ortaya koymuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı'nın "Fransızları bir araya getirebileceğini" düşünenlerin oranı ise anketlere yüzde 26 olarak yansımıştı.