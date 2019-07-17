Son Dakika Haberleri: Le Maire: Libra güçlü kurallar olmadan kabul edilemez
Son Dakika Ekonomi Haber

Le Maire: Libra güçlü kurallar olmadan kabul edilemez

3 saat önce

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Facebook'un kripto para birimi Libra'nın "güçlü kurallar" olmadan kabul edilemeyeceği uyarısı yaptı.

Le Maire: Libra güçlü kurallar olmadan kabul edilemez, System.String[]
Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Facebook'un kripto para birimi Libra'nın "güçlü kurallar" olmadan kabul edilemeyeceği uyarısı yaptı.
Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Fransa'da toplanan Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada (G7) maliye bakanları toplantısı öncesi CNBC'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Bunun öncelikle bir bağımsızlık meselesi olduğunu düşünüyorum. ABD, Fransa, Almanya, İtalya gibi bağımsız ülkelerin dolar ve euro gibi kendi bağımsız para birimleri var ve bu para birimleri oldukça sıkı ve güçlü kurallara bağlı. Diğer para birimleriyle aynı güce sahip fakat aynı kurallara, aynı sorumluluklara ve aynı zorunluluklara uymayan yeni bir para birimini kabul edemeyiz.
"Bunun yanında ayrıca kara para aklama ve terör finansmanına yönelik endişeler de var. Aynı zorunluluklara uymayan yeni bir para birimini nasıl kabul edebiliriz ki?"
Le Maire, bakanların gündemindeki öncelikli konulardan birinin Libra projesinin ortaya çıkardığı risklerin kontrol altına alınması olacağını söyledi. İtalya'da yayınlanan Corriede della Sera gazetesine yaptığı açıklamada Le Maire, "G7 bu konuda oldukça uyanık, tetikte olacak. Libra, vergilendirme, yeşil finansman ve gelir adaleti ile birlikte öncelikli konular arasında yer olacak" dedi.
G7 maliye bakanları bugün ve yarın Fransa'nın Chantilly Satosu'nda bir araya geliyorlar.


Bruno Le Maire, Facebook, Fransa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kültür ve Turizm Bakanlığı müzelere zam yaptı Dolandırıcılar Facebook'u mesken tuttu! İş başına 8 bin TL istiyorlar Bakanlık'tan müze giriş ücretlerine yapılan zamma ilişkin açıklama WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 20:05:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Le Maire: Libra güçlü kurallar olmadan kabul edilemez
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]