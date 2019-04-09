Son Dakika Haberleri: Le Marie: Avrupa ve ABD Arasında Bir Ticaret Savaşından Kaçınmalıyız

Le Marie: Avrupa ve ABD Arasında Bir Ticaret Savaşından Kaçınmalıyız

1 saat önce

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Marie, Washington'dan gelen Avrupa mallarına ek gümrük vergisi uygulanabileceği açıklaması üzerine, Avrupa ve ABD'nin ticaret çatışmalarından kaçınmak için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini söyledi.

Le Marie: Avrupa ve ABD Arasında Bir Ticaret Savaşından Kaçınmalıyız, System.String[]
Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Marie, Washington'dan gelen Avrupa mallarına ek gümrük vergisi uygulanabileceği açıklaması üzerine, Avrupa ve ABD'nin ticaret çatışmalarından kaçınmak için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini söyledi.

Le Marie, "Küresel büyüme durumuna baktığımda, Avrupa ve ABD arasında, sadece havacılık sektörün için bile olsa, bir ticaret çatışmasına izin veremeyeceğimizi düşünüyorum" dedi.

ABD Ticaret Temsilciliği'nden Pazartesi günü yapılan açıklamada, Avrupa'dan ithal edilen ürünlere toplamda 11 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getirlmesini önerirken, Avrupa Birliği'nden misilleme olarak benzer bir hamle yapılabileceği uyarısı yapılmıştı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:25 Kaynak: DHA

Fransa, Avrupa, Avrupa Birliği, Ekonomi
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