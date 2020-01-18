Le Monde: Zulüm altındaki Müslüman azınlıklara dünyanın 'ekonomik' sessizliği - Son Dakika
Son Dakika Dünya Le Monde: Zulüm altındaki Müslüman azınlıklara dünyanın 'ekonomik' sessizliği - Son Dakika Dünya

Le Monde: Zulüm altındaki Müslüman azınlıklara dünyanın 'ekonomik' sessizliği

6 saat önce

Fransa'nın dünyaca tanınan Le Monde gazetesi, hafta sonu baskısının editöryal yazısını Çin, Hindistan ve Myanmar'da "zulüm gören Müslüman azınlıklara karşı dünyanın tepkisizliğine" ayırdı.

Le Monde: Zulüm altındaki Müslüman azınlıklara dünyanın 'ekonomik' sessizliği, System.String[]

Fransa'nın dünyaca tanınan Le Monde gazetesi, hafta sonu baskısının editöryal yazısını Çin, Hindistan ve Myanmar'da "zulüm gören Müslüman azınlıklara karşı dünyanın tepkisizliğine" ayırdı.


Le Monde'un editöryel yazısı cuma günü "Bu ülkelerdeki Müslüman azınlıkların durumu göz önüne alındığında ne Batı'nın seçici öfkesi, ne de Arap ülkelerinin ilgisizliği haklı gösterilemez" ifadeleriyle yayımlandı.

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Le Monde, Myanmar, Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:13 
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