Le Pen'den ilk açıklama: "Bu gecenin sonucu kendi içinde büyük bir zafer" - Son Dakika
Üye Girişi

Le Pen'den ilk açıklama: "Bu gecenin sonucu kendi içinde büyük bir zafer"

24.04.2022 22:08

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a karşı kaybeden aşırı sağcı Ulusal Cephe parti lideri Marine Le Pen seçim sonuçlarının ardından yaptığı ilk açıklamada, aşırı sağın aldığı oy oranına dikkat çekerek, "Bu gecenin sonucu kendi içinde büyük bir zafer" dedi.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a karşı kaybeden aşırı sağcı Ulusal Cephe parti lideri Marine Le Pen seçim sonuçlarının ardından yaptığı ilk açıklamada, aşırı sağın aldığı oy oranına dikkat çekerek, "Bu gecenin sonucu kendi içinde büyük bir zafer" dedi.

Fransa'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci turda kaybeden aşırı sağcı Ulusal Cephe parti lideri Marine Le Pen, seçim sonuçlarının ardından açıklamalarda bulundu. Mağlubiyeti kabul eden Le Pen, aldığı oy sayısının zafer olduğunu belirterek, "Ülkenin üzerinde büyük bir özgürlük rüzgarı yükselebilirdi. Seçimler aksini belirledi. Bu gecenin sonucu kendi içinde büyük bir zafer" dedi.

Yasama seçimi için mücadele vereceğini kaydeden Le Pen, "Bu akşam yasama seçimlerinin büyük seçim savaşını başlatıyoruz. Bu savaşı Jordan Bardella ile yapacağım. Ulusal Cephe, nereden gelirse gelsin, Emmanuel Macron'un politikalarına karşı bir araya gelmek isteyen herkesi birleştirmek için çalışacak" ifadelerini kullandı.

FRANSIZ AŞIRI SAĞI TARİHİNİN EN YÜKSEK OYUNU ALDI

Fransa'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimin galibi oyların yüzde 58,20'sini mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olurken, Le Pen ise oyların yüzde 41,80'ini alarak rekor oy sayısına ulaştı.

Anketlere göre aşırı sağ, 13 milyondan fazla oy alarak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Fransız tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

YASAMA SEÇİMLERİ HAZİRANDA

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Fransa'da 12 ve 19 Haziran tarihlerinde Ulusal Meclis'in üyelerini seçmek için yasama seçimi gerçekleştirilecek.

(Melike Yazır/İHA)

Le Pen'den ilk açıklama: Bu gecenin sonucu kendi içinde büyük bir zafer
Le Pen'den ilk açıklama: Bu gecenin sonucu kendi içinde büyük bir zafer
Le Pen'den ilk açıklama: Bu gecenin sonucu kendi içinde büyük bir zafer
Le Pen'den ilk açıklama: Bu gecenin sonucu kendi içinde büyük bir zafer

YORUMLAR
500
Le Pen'le Düellosunda 'Avantaj' Macron'un Le Pen'le Düellosunda 'Avantaj' Macron'un Fransa seçimleri: Aşırı sağcı Le Pen'in uzun süredir devam eden iktidar arayışı Fransa seçimleri: Aşırı sağcı Le Pen'in uzun süredir devam eden iktidar arayışı

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Le Pen'den ilk açıklama: 'Bu gecenin sonucu kendi içinde büyük bir zafer' - Son Dakika


Son Dakika
22:37 Galatasaray, İzmir'de Kerem Aktürkoğlu'yla galibiyeti aldı! Altay'ın ise umutları tükendi
22:25 Bakan Dönmez'in "O gün elektriği kesilmedi" iddiasına Kılıçdaroğlu'ndan çok sert cevap: Yalansa istifa edecek misin?
22:05 Bodrum'da havalar ısındı, sahiller yerli ve yabancı turistlerle doldu
22:04 Altı liderin üçüncü buluşmasından ilk fotoğraflar paylaşıldı! İki detay dikkatlerden kaçmadı
22:03 Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'yla ilgili ilginç iddia: Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış
22:02 Taraftar sahada görünce kıyameti kopardı! Cüneyt Çakır'ı duygulandıran anlar!
21:12 Liverpool engel tanımıyor! Yenilmezlik serisi 14 maça yükseldi
21:10 Fransa'da Emmanuel Macron oyların yüzde 57,60'ını alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi
20:47 Ekrem İmamoğlu "Lale Bayramı" etkinliğinde konuştu: İnsanlar mülteci olup vatanlarından göç etmek zorunda kalmasın
20:31 6'lı masa 3. kez bir araya geldi! Gözler görüşmeden çıkacak sonuçta
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 23:01:05. #1.13#
SON DAKİKA: Le Pen'den ilk açıklama: "Bu gecenin sonucu kendi içinde büyük bir zafer" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement