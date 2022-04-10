Le Pen: "Fransa'yı 5 yıl içinde düzene sokacağım" - Son Dakika
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Le Pen: "Fransa'yı 5 yıl içinde düzene sokacağım"

10.04.2022 22:48
Le Pen: "Fransa'yı 5 yıl içinde düzene sokacağım"

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna kalan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a "oy vermeyen herkesi" kendisine "katılmaya" çağırarak, "Fransa'yı 5 yıl içinde düzene sokacağım" dedi.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna kalan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a "oy vermeyen herkesi" kendisine "katılmaya" çağırarak, "Fransa'yı 5 yıl içinde düzene sokacağım" dedi.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminde mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikinci turda yarışacak olan Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen açıklamalarda bulundu. Seçmenlere seslenen Le Pen, Macron'a oy vermeyenleri ikinci turda kendisine oy vermeye çağırarak, "Fransız halkı konuştu ve mevcut cumhurbaşkanına karşı 2'nci turda kalifiye olma onurunu bana yaşattı. Bugün Emmanuel Macron'a oy vermeyen herkesin kaderi bu birleşmeye katılmak. Tüm kökenlerden ve tüm duyarlılıklardan tüm Fransızları bize katılmaya çağırıyorum" dedi.

"FRANSA'YI 5 YIL İÇİNDE DÜZENE SOKACAĞIM"

Fransa'yı düzene sokacağını kaydeden Le Pen, "24 Nisan'da oylanacak olan, koşulların oylaması değil, toplum seçimi, medeniyet seçimi. Fransa'yı 5 yıl içinde düzene sokacağım. Oylarınız önümüzdeki beş yıllık dönemin siyasi kararlarını ve aslında Fransa'yı önümüzdeki 50 yıl için taahhüt edecek" dedi.

DÖRT ADAYDAN 'MACRON'A OY VERİN' ÇAĞRISI

Yeşiller Partisi'nin (EELV) Başkanı ve 2009'dan bu yana Avrupa Parlamentosunda (AP) milletvekili Yannick Jadot, merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi'nin (LR) adayı ve başkent Paris'in de içinde bulunduğu İle-de-France bölgesinin başkanı Valerie Pecresse, merkez sol Sosyalist Parti'nin (PS) adayı Paris Belediye Başkanı Anne Hildago, Komünist Parti'nin (PCF) Genel Sekreteri Fabien Roussel ise ikinci turda 'Macron'a oy verin' çağrısında bulundu.

Pecresse yaptığı açıklamada, "Marine Le Pen'in iktidara gelmesini ve bunun doğuracağı kaosu önlemek için vicdanımla Emmanuel Macron'a oy vereceğim" dedi.

Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinin (LFİ) lideri Jean Luc Melenchon ve Yeni Antikapitalist Partinin (NPA) Sözcüsü Philippe Poutou ise, Macron'a oy verilmesi için açıkça çağrıda bulunmadı. Poutou, "Aşırı sağa tek bir oy gitmemeli" ifadelerini kullanırken, Melenchon ise yaptığı açıklamada, "Le Pen'e tek bir oy vermemeliyiz" dedi.

ZEMMOUR'DAN 'LE PEN'E OY VERİN' ÇAĞRISI

Aşırı sağcı ve nefret söylemleriyle gündemde olan Yeniden Fetih (Reconquete) Partisi lideri Eric Zemmour ikinci turda seçmenlerini Le Pen'e oy vermeye çağırdı.

Milletvekili Nicolas Dupont-Aignan da, seçmenleri Le Pen'e oy vermeye çağırarak, "Le Pen'e oy vereceğim ve oy vermeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

İKİNCİ TUR 24 NİSAN'DA

Sandık çıkış anketlerine göre, 24 Nisan'da yapılacak olan ikinci tur 12 aday arasında oyların yüzde 28.6'sını alan mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile oyların yüzde 23.9'unu alan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen arasında yapılacak. İlk turun resmi sonuçları Anayasa Mahkemesi tarafından 13 Nisan'da açıklanacak ve ikinci turda seçimi kazanan aday ise 13 Mayıs'ta göreve başlayacak.

(Melike Yazır/İHA)

Le Pen: Fransa'yı 5 yıl içinde düzene sokacağım
Le Pen: Fransa'yı 5 yıl içinde düzene sokacağım

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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