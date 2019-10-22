Son Dakika Haberleri: Le Yuchang: Çin ve ABD ticaret görüşmelerinde ilerleme sağlandı
Son Dakika Ekonomi Le Yuchang: Çin ve ABD ticaret görüşmelerinde ilerleme sağlandı

Le Yuchang: Çin ve ABD ticaret görüşmelerinde ilerleme sağlandı

1 saat önce

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Le Yucheng Çin ve ABD'nin ticaret görüşmelerinde ilerleme sağladıklarını söyledi.

Le Yuchang: Çin ve ABD ticaret görüşmelerinde ilerleme sağlandı, System.String[]

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Le Yucheng Çin ve ABD'nin ticaret görüşmelerinde ilerleme sağladıklarını söyledi.

Beijing'deki Xiangshan Forumu'nda konuşan Le, iki tarafın da birbirlerine saygı duyması durumunda bütün sorunların çözülebileceğinin altını çizdi ve hiçbir ülkenin diğerleriyle çalışmadan gelişemeyeceğini vurguladı.

Le dünyanın Çin ve ABD'nin ticaret savaşına son vermesini istediğini ve bunun da ülkelerin "ayrışması" ya da yeni bir Soğuk Savaş'tan ziyade açıklık gerektirdiğini söyledi.

"Birbirimize saygı duyduğumuz ve eşit işbirliği istediğimiz sürece, Çin ile ABD arasında çözülemeyecek bir

anlaşmazlık yok" diyen Le, Çin'in hiçbir zaman temel çıkarlarından ödün vermeyeceğini veya diğer ülkelerin güvenliğine zarar vermesine izin vermeyeceği konusunda da uyardı.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:11 Kaynak: DHA
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