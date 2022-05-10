League of Angels: Chaos, bir efsane olmak için maceraya atıl - Son Dakika
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League of Angels: Chaos, bir efsane olmak için maceraya atıl

10.05.2022 18:26
League of Angels: Chaos, bir efsane olmak için maceraya atıl

YOOZOO Games'in fantezi aksiyon MMORPG oyunu League of Angels: Chaos, 160'tan fazla ülke ve bölgede oyunculardan yoğun ilgi gördü

1 Nisan'daki küresel çıkışından sonra YOOZOO Games'in fantezi aksiyon MMORPG oyunu League of Angels: Chaos, 160'tan fazla ülke ve bölgede oynandı. Hem Google Play hem de App Store tarafından önerilen oyun, oyunculara mobil cihazda üstün bir RPG deneyimi sunmak için tasarlandı.

Ragnarok'un dünyayı kaosa mahkum ettiği ve göklerin paramparça edildiği zamanlarda geçen oyunda düzeni sağlamanın ve diyarı eski haline getirmenin son çaresi, tanrıların şampiyonları olan oyunculardır.

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3 Efsanevi Sınıftan Birini Seç ve Melek Çağır

Oyuncular, League of Angels: Chaos'ta başlangıç olarak her biri kendi yetenek setine ve oyun tarzına sahip olan Şövalye, Büyücü veya Okçu sınıflarından birini seçebiliyor. Oyuncular, daha sonra güçlü Melekleri çağırabiliyor. Oyundaki her Melek, savaşın seyrini değiştirebilecek müthiş yeteneklere sahiptir. Saldırı, Savunma ve Destek odaklı İlahi Kutsamalar, savaşa yeni stratejiler ekliyor.

League of Angels: Chaos, bir efsane olmak için maceraya atıl

League of Angels: Chaos'ta oyuncular, kötülüklere karşı bağışıklığı olan kutsal ve cesur meleklerin yardımıyla bir efsane olmak için bir maceraya atılıyor. Oyuncular iş birliği yapılan Baskınlara katılabiliyor, güçlü İttifaklara girebiliyor, Çapraz Sunucu savaş alanlarında çarpışabiliyor ve kendi sunucuları için zaferler kazanabiliyor.

League of Angels: Chaos oyuncuları tek başlarına veya yoldaşlarıyla birlikte etkileyici bir savaş deneyimi ile muhteşem muharebelerde savaşabiliyor. Bunlarla beraber, oyuncuların önce ana görevlerini tamamlamayı unutmamaları da gerekiyor. Oynanışın merkezi olan ana görevler, hem başlangıçta bir sürü EXP veriyor hem de senaryoyu derinleştirerek seviye yükseltiyor.

Oyuncular Ekipman setleri ve Kutsal Silahlar gibi çeşitli ekipmanları toplayabiliyor, üretim ve geliştirme ile mükemmelliğe ulaşabiliyorlar. Efsanevi Ekipman üretebiliyor, Set Özelliklerini yükseltebiliyor ve böylece savaş alanında hüküm sürmek için güçlerini artırabiliyorlar.

League of Angels: Chaos, bir efsane olmak için maceraya atıl

League of Angels: Chaos'ta bulunan Müzayede Evi'nde oyuncular istedikleri gibi ticaret yapabiliyorlar! Mükemmel ekipmanları bularak veya piyasa ile uğraşarak kar elde edebiliyorlar. Müzayede Evi'nde ticaret yaparken oyuncular, rakiplerinin önüne geçmek için kaynak yönetimini dikkatlice planlamaları gerektiğini de unutmamalılar.

League of Angels: Chaos'ta tüm Zindanlar, Boss'lar ve Baskınlar dolu dolu ışıltılı ganimetler sunuyor. Oyuncular oyunda bulunan otomatik mod ile parmağını bile oynatmadan karakterini geliştirebiliyor. Böylelikle oyuncular telefonlarına erişemediğinde bile oyunda ilerleyebiliyor.

League of Angels: Chaos'ta bu Mayıs ayında, her hafta YouTube'dan 1 ila 5 şanslı oyuncunun seçileceği bir etkinlik düzenlenecek. Bu oyuncuların her biri 1 Yıldız Tüyü, 1 Kartal Derin Ruhu, 1 Büyüme Meyvesi ve 50.000 elmas kazanabilecek. Bu fırsatı kaçırmamak için resmi Facebook sayfasını takip edebilir ve etkinliğe katılabilirsin.

Oyunu indirmek ve bu eşsiz maceraya atılmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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