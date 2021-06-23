League of Legends 11.13 Yama Notları yayınlandı - Son Dakika

League of Legends 11.13 , şampiyon ayarlamaları ve eşya dengesinden sistem tabanlı güncellemelere kadar sayısız değişiklik içeriyor.

League of Legends 11.13 Yama Notları şampiyon güncellemeleri haricinde, hata gidermeleri ve yakında oyuna eklenecek olan kostüm ve renkleri de içeriyor. Bu yamada, splitpush stratejisini "geliştirmek" ve oyuna "çeşitlilik ve heyecan katmak" için oynanış biçimini geliştirmek istiyorlar.

League of Legends 11.13 Yama Notları

Yamada Öne Çıkanlar

Aphelios

Pasifinin ilave hasarı ve zırh deşmesi arttı.

Pasif - Tetikçi ve Kahin

İlave Saldırı Gücü: 4/8/12/16/20/24 (Q 1-5. seviyeler) ? 5/10/15/20/25/30 (Q 1-5. seviyeler)

Zırh Deşme: 3,5/7/10,5/14/17,5/21 (E 1-5. seviyeler) ? 4,5/9/13,5/18/22,5/27 (E 1-5. seviyeler)

Kayn

W görsel efektleri artık yüzey şekillerinin içindeyken açığa çıkıyor.

W - Kasvet Dalgası

Kasvet Dalgası'nın görsel efektleri, artık yetenek yüzey şekillerinin içinden şampiyonlar üstünde kullanıldığında açığa çıkıyor.

Lee Sin

E'nin taban hasarı ileri yetenek seviyelerinde azaldı.

E - Fırtına

Taban Hasar: 100/140/180/220/260 ? 100/130/160/190/220

Olaf

Taban can büyüme oranı arttı. Mana ve mana büyüme oranı yuvarlandı.

Taban nitelikler

Can Büyüme Oranı: 93 ? 100

Mana: 7,47 ? 7,5

Mana Büyüme Oranı: 0,58 ? 0,6

Riven

E'nin taban kalkanı azaldı.

E - Yiğitlik

Taban Kalkan: 95/125/155/185/215 ? 85/115/145/175/205

Rumble

W'nun bekleme süresi ilk yetenek seviyelerinde arttı ve artık sabit değil; ilave hareket hızı azaldı.

W - Hurda Kalkan

Bekleme Süresi: 6 saniye ? 7/6,75/6,5/6,25/6 saniye

İlave Hareket Hızı: %15/20/25/30/35 ? %10/15/20/25/30

Tahm Kench

Ham Yap ve R'si yer değiştirdi ve yenilendi. Pasifin ilave hasarı azaldı. Q'su artık iyileştiriyor, pasifini uyguluyor ve boyutuyla birlikte güçleniyor. E'sinin kalkan süresi arttı; zaman içinde iyileştirmesi arttı ama etkinleşmesi daha uzun sürüyor. Ayrıca yepyeni görsel efektler de gırla!

Taban nitelikler

Can: 600 ? 570

Can Büyüme Oranı: 100 ? 95

Mana Büyüme Oranı: 40 ? 50

Zırh: 47 ? 42

Büyü Direnci: 32,1 ? 32

Pasif - Tadımlık

İlave Hasar: Azami canının %4'ü ? Azami canının %2,5'i

Q - Dil Yarası

YENİ/ Seni Sersem: Tahm Kench artık Dil Yarası esnasında R - Ham Yap yeteneğini kullanarak Dil Yarası'nın sersemlettiği şampiyonları yutabiliyor.

YENİ/ Ne Dilmiş Arkadaş: Dil Yarası bir rakip şampiyona isabet ettiğinde artık Tahm Kench'i eksik canının %6/7/8/9/10 kadarına eşdeğer miktarda iyileştiriyor.

YENİ/ Lezzet Düşkünü: Dil Yarası artık isabet ettiği şampiyona bir Pasif - Tadımlık yükü uyguluyor.

Yavaşlatma: %30/40/50/60/70 ? %40

Yavaşlatma Süresi: 3 saniye ? 2 saniye

Bekleme Süresi: 5 saniye ? 7/6,5/6/5,5/5 saniye

Bedel: 50 Mana ? 50/46/42/38/34 Mana

YENİ/ Son Sürat Dil Yarası'nın menzili ve atış hızı artık Tahm Kench'in boyutuyla birlikte artıyor.

W - Lezzet Yolculuğu

YENİ/ Balık Dalışı: Tahm Kench 1,35 saniye boyunca yoğunlaşır, 0,15 saniyeliğine dalar ve ardından hedef noktada ortaya çıkarak 100/135/170/205/240 (+%100 YG) Hasar verir ve rakipleri 1 saniyeliğine havaya savurur. Yeteneği bir rakip şampiyona isabet ettirmek, bekleme süresinin ve mana bedelinin %30'unu iade eder. Tahm Kench, yuttuğu takım arkadaşlarını beraberinde götürebilir (takım arkadaşları, yoğunlaşma tamamlanmadan önce istedikleri zaman dışarı çıkabilir). Rakipler, yoğunlaşmanın ilk 0,75 saniyesi boyunca Tahm Kench'in nereye gideceğini göremez.

Bekleme Süresi: 24/23/22/21/20 saniye ? 21/20/19/18/17 saniye

Bedel: 60/75/90/105/120 Mana

E - Kayış Gibi

Kalkan Süresi: 2 saniye ? 2,5 saniye

Zaman İçinde Gri Can İyileşmesi: Çeyrek saniye başına %10 Azami Can olacak şekilde biraz arttı.

Gri Can İyileşmesi Öncekindeki Süre: 2,5 saniye boyunca hasar almadığında ? 4 saniye boyunca hasar almadığında

R - Ham Yap

YENİ/ Yemek Vakti: Tahm Kench hedef şampiyonu 3 saniyeliğine yutar. Eğer hedef şampiyon bir rakipse 3 Pasif - Tadımlık yüküne sahip olması gerekir ve 100/250/400 + azami canının %15 (her 100 YG başına +%5) kadarına eşdeğer miktarda büyü hasarı alır. Tahm Kench bu sırada yere saplanır ve %40 yavaşlar. Eğer hedef şampiyon bir takım arkadaşıysa Ham Yap tamamlandıktan sonra 2,5 saniye süren 300/450/600 (+%100 YG) Kalkan kazanır. Tahm Kench yere saplanır ve %40/25/10 yavaşlar ama W - Lezzet Yolculuğu kullanmaya devam edebilir. Tahm Kench'in takım arkadaşları, Ham Yap'ın ne zaman hazır olduğunu şampiyonun can göstergesinde görebilir (rakipler göremez).

Viego

Q'nun minyonlardan sağladığı iyileşme azaldı. E'nin taban ilave hareket hızı, atış hızı ve alan uzunluğu arttı.

Q - Mahvolmuş Kralın Kılıcı

Minyonlardan Kazanılan İyileşme: %100 ? %50

E - Ecel Yolu

Taban İlave Hareket Hızı: %20/22,5/25/27,5/30 ? %25/27,5/30/32,5/35

Atış Hızı: 1000 ? 1200

Atış Alanı Uzunluğu: 700 ? 775

Xayah

Q'nun tüy başına taban hasarı ve azami toplam hasarı arttı.

Q - Çifte Hançer

Tüy Başına Taban Hasar: 45/65/85/105/125 ? 50/75/100/125/150

Taban Azami Toplam Hasar: 90/130/170/210/250 ? 100/150/200/250/300

Eşyalar

Rüzgarın Hiddeti

İhtişamlı Pasif İlave Hareket Hızı: %3 ? %2

Lich Boğan

Hareket Hızı: %10 ? %8

Yetenek Gücü: 70 ? 75

Kozmik Hızlandırıcı

Yetenek Gücü: 75 ? 80

Büyülüdans İlave Hareket Hızı: 1-18. seviyelerde 10-30 ? 20

Kara Balta

Can: 400 ? 450

Kes Yük Başına Hiddet Hareket Hızı İlavesi: 5, en fazla 30 ? 3, en fazla 18

Ölü Adamın Zırhı

Gemibatıran Dolma Süresi: 8 saniye ? 4 saniye

Gemibatıran Azami İlave Hareket Hızı: 60 ? 40

Gemibatıran'ın İsabet Halinde İlave Hasarı: Yük başına 1 Büyü Hasarı, en fazla 100 ? Yük başına 1 Fiziksel Hasar (+%100 Taban SG), en fazla 40

Üçlü Kuvvet

Saldırı Gücü: 30 ? 35

Üçlü Darbe İlave Hareket Hızı: 25 ? 20

Ölümün Dansı

Karşı Koy İyileştirmesi: Azami canının %10'u ? Azami canının %15'i

Shurelya'nın Savaş Şarkısı

İlham İlave Hareket Hızı: %60, 2 saniye boyunca azalarak %30'a iner ? %30

Sinsi Pençe

Bekleme Süresi: 60 saniye ? 90 saniye

Zırh Deşme: 21 ? 18

Giderilen Hatalar

Neeko kılık değiştirmiş haldeyken Pasif - Binbir Surat yeteneğinin mor göstergesinin kendi mevcut canı yerine seçili takım arkadaşının canını göstermesi hatası giderildi.

Dr. Mundo'nun E - Beyin Sarsıntısı saldırıları, normal saldırılar arasında daha seri görünecek şekilde güncellendi.

Dr. Mundo, Mordekaiser'in R - Ölüler Alemi yeteneğini engellediğinde Pasif - Nereye İsterse Oraya Gider yeteneğinin bekleme süresine girmemesi hatası giderildi.

İşadamı Mundo, Yaman Sıklet Mundo, Cellat Mundo, Mundo Vücut Şampiyonu, Mundo Mundo ve TPA Mundo'nun Q - Mikroplu Testere görselleri, yetenek çalıda kullanıldığında daha belirgin olacak şekilde güncellendi.

Sion'un Pasif - Ölümün Görkemi yeteneğinin diriliş süresinden uzun sürmesi halinde şampiyonun mevcut konumunda dirilmesi hatası giderildi.

Alan etkili yeteneklerin uyguladığı yere saplama ve susturma etkileri (Singed'in W - Kuvvetli Zamk, Soraka'nın E - Ekinoks ve Cassiopeia'nın W - Zehir yetenekleri) artık oyuncu alan etkisi içindeyken Arındır'la kaldırılamıyor.

Destek sekmesi artık oyun içi dükkanda Popüler filtresinin üstünde görünüyor.

Yıldız Muhafızı Jinx'in replikleri artık eşya aldığında oynatılıyor.

Statikk Hançer'in alım replikleri Fırtınabiçen'e kaydırıldı.

Aphelios'un Severum'la R - Ay Işığı Nöbeti kullandığında normal saldırılar yerine yeteneklerle iyileşmesi hatası giderildi.

Mega Gnar'ın Pasif - Hiddet Geni yeteneğinden kazandığı taban saldırı gücünün ipucunu tutmaması hatası giderildi.

Rammus'un Q ses efektlerinin repliklerinden etkilenmesi hatası giderildi.

Yakında Gelecek Kostüm ve Renkler

KOD ADI: Zed Prestij Serisi

Astronot Maokai

Astronot Rammus

Astronot Veigar

Astronot Corki

Astronot Maokai

Astronot Rammus

Astronot Veigar

Astronot Corki

League Of Legends 11.13 Yama Notları için daha fazla detaya ulaşmak istiyorsanız, tıklayabilirsiniz.