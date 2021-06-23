League of Legends 11.13 Yama Notları yayınlandı - Son Dakika

League of Legends 11.13 , şampiyon ayarlamaları ve eşya dengesinden sistem tabanlı güncellemelere kadar sayısız değişiklik içeriyor.
League of Legends 11.13 Yama Notları şampiyon güncellemeleri haricinde, hata gidermeleri ve yakında oyuna eklenecek olan kostüm ve renkleri de içeriyor. Bu yamada, splitpush stratejisini "geliştirmek" ve oyuna "çeşitlilik ve heyecan katmak" için oynanış biçimini geliştirmek istiyorlar.
League of Legends 11.13 Yama Notları
Yamada Öne Çıkanlar
Aphelios
Pasifinin ilave hasarı ve zırh deşmesi arttı.
Pasif - Tetikçi ve Kahin
İlave Saldırı Gücü: 4/8/12/16/20/24 (Q 1-5. seviyeler) ? 5/10/15/20/25/30 (Q 1-5. seviyeler)
Zırh Deşme: 3,5/7/10,5/14/17,5/21 (E 1-5. seviyeler) ? 4,5/9/13,5/18/22,5/27 (E 1-5. seviyeler)
Kayn
W görsel efektleri artık yüzey şekillerinin içindeyken açığa çıkıyor.
W - Kasvet Dalgası
Kasvet Dalgası'nın görsel efektleri, artık yetenek yüzey şekillerinin içinden şampiyonlar üstünde kullanıldığında açığa çıkıyor.
Lee Sin
E'nin taban hasarı ileri yetenek seviyelerinde azaldı.
E - Fırtına
Taban Hasar: 100/140/180/220/260 ? 100/130/160/190/220
Olaf
Taban can büyüme oranı arttı. Mana ve mana büyüme oranı yuvarlandı.
Taban nitelikler
Can Büyüme Oranı: 93 ? 100
Mana: 7,47 ? 7,5
Mana Büyüme Oranı: 0,58 ? 0,6
Riven
E'nin taban kalkanı azaldı.
E - Yiğitlik
Taban Kalkan: 95/125/155/185/215 ? 85/115/145/175/205
Rumble
W'nun bekleme süresi ilk yetenek seviyelerinde arttı ve artık sabit değil; ilave hareket hızı azaldı.
W - Hurda Kalkan
Bekleme Süresi: 6 saniye ? 7/6,75/6,5/6,25/6 saniye
İlave Hareket Hızı: %15/20/25/30/35 ? %10/15/20/25/30
Tahm Kench
Ham Yap ve R'si yer değiştirdi ve yenilendi. Pasifin ilave hasarı azaldı. Q'su artık iyileştiriyor, pasifini uyguluyor ve boyutuyla birlikte güçleniyor. E'sinin kalkan süresi arttı; zaman içinde iyileştirmesi arttı ama etkinleşmesi daha uzun sürüyor. Ayrıca yepyeni görsel efektler de gırla!
Taban nitelikler
Can: 600 ? 570
Can Büyüme Oranı: 100 ? 95
Mana Büyüme Oranı: 40 ? 50
Zırh: 47 ? 42
Büyü Direnci: 32,1 ? 32
Pasif - Tadımlık
İlave Hasar: Azami canının %4'ü ? Azami canının %2,5'i
Q - Dil Yarası
YENİ/ Seni Sersem: Tahm Kench artık Dil Yarası esnasında R - Ham Yap yeteneğini kullanarak Dil Yarası'nın sersemlettiği şampiyonları yutabiliyor.
YENİ/ Ne Dilmiş Arkadaş: Dil Yarası bir rakip şampiyona isabet ettiğinde artık Tahm Kench'i eksik canının %6/7/8/9/10 kadarına eşdeğer miktarda iyileştiriyor.
YENİ/ Lezzet Düşkünü: Dil Yarası artık isabet ettiği şampiyona bir Pasif - Tadımlık yükü uyguluyor.
Yavaşlatma: %30/40/50/60/70 ? %40
Yavaşlatma Süresi: 3 saniye ? 2 saniye
Bekleme Süresi: 5 saniye ? 7/6,5/6/5,5/5 saniye
Bedel: 50 Mana ? 50/46/42/38/34 Mana
YENİ/ Son Sürat Dil Yarası'nın menzili ve atış hızı artık Tahm Kench'in boyutuyla birlikte artıyor.
W - Lezzet Yolculuğu
YENİ/ Balık Dalışı: Tahm Kench 1,35 saniye boyunca yoğunlaşır, 0,15 saniyeliğine dalar ve ardından hedef noktada ortaya çıkarak 100/135/170/205/240 (+%100 YG) Hasar verir ve rakipleri 1 saniyeliğine havaya savurur. Yeteneği bir rakip şampiyona isabet ettirmek, bekleme süresinin ve mana bedelinin %30'unu iade eder. Tahm Kench, yuttuğu takım arkadaşlarını beraberinde götürebilir (takım arkadaşları, yoğunlaşma tamamlanmadan önce istedikleri zaman dışarı çıkabilir). Rakipler, yoğunlaşmanın ilk 0,75 saniyesi boyunca Tahm Kench'in nereye gideceğini göremez.
Bekleme Süresi: 24/23/22/21/20 saniye ? 21/20/19/18/17 saniye
Bedel: 60/75/90/105/120 Mana
E - Kayış Gibi
Kalkan Süresi: 2 saniye ? 2,5 saniye
Zaman İçinde Gri Can İyileşmesi: Çeyrek saniye başına %10 Azami Can olacak şekilde biraz arttı.
Gri Can İyileşmesi Öncekindeki Süre: 2,5 saniye boyunca hasar almadığında ? 4 saniye boyunca hasar almadığında
R - Ham Yap
YENİ/ Yemek Vakti: Tahm Kench hedef şampiyonu 3 saniyeliğine yutar. Eğer hedef şampiyon bir rakipse 3 Pasif - Tadımlık yüküne sahip olması gerekir ve 100/250/400 + azami canının %15 (her 100 YG başına +%5) kadarına eşdeğer miktarda büyü hasarı alır. Tahm Kench bu sırada yere saplanır ve %40 yavaşlar. Eğer hedef şampiyon bir takım arkadaşıysa Ham Yap tamamlandıktan sonra 2,5 saniye süren 300/450/600 (+%100 YG) Kalkan kazanır. Tahm Kench yere saplanır ve %40/25/10 yavaşlar ama W - Lezzet Yolculuğu kullanmaya devam edebilir. Tahm Kench'in takım arkadaşları, Ham Yap'ın ne zaman hazır olduğunu şampiyonun can göstergesinde görebilir (rakipler göremez).
Viego
Q'nun minyonlardan sağladığı iyileşme azaldı. E'nin taban ilave hareket hızı, atış hızı ve alan uzunluğu arttı.
Q - Mahvolmuş Kralın Kılıcı
Minyonlardan Kazanılan İyileşme: %100 ? %50
E - Ecel Yolu
Taban İlave Hareket Hızı: %20/22,5/25/27,5/30 ? %25/27,5/30/32,5/35
Atış Hızı: 1000 ? 1200
Atış Alanı Uzunluğu: 700 ? 775
Xayah
Q'nun tüy başına taban hasarı ve azami toplam hasarı arttı.
Q - Çifte Hançer
Tüy Başına Taban Hasar: 45/65/85/105/125 ? 50/75/100/125/150
Taban Azami Toplam Hasar: 90/130/170/210/250 ? 100/150/200/250/300
Eşyalar
Rüzgarın Hiddeti
İhtişamlı Pasif İlave Hareket Hızı: %3 ? %2
Lich Boğan
Hareket Hızı: %10 ? %8
Yetenek Gücü: 70 ? 75
Kozmik Hızlandırıcı
Yetenek Gücü: 75 ? 80
Büyülüdans İlave Hareket Hızı: 1-18. seviyelerde 10-30 ? 20
Kara Balta
Can: 400 ? 450
Kes Yük Başına Hiddet Hareket Hızı İlavesi: 5, en fazla 30 ? 3, en fazla 18
Ölü Adamın Zırhı
Gemibatıran Dolma Süresi: 8 saniye ? 4 saniye
Gemibatıran Azami İlave Hareket Hızı: 60 ? 40
Gemibatıran'ın İsabet Halinde İlave Hasarı: Yük başına 1 Büyü Hasarı, en fazla 100 ? Yük başına 1 Fiziksel Hasar (+%100 Taban SG), en fazla 40
Üçlü Kuvvet
Saldırı Gücü: 30 ? 35
Üçlü Darbe İlave Hareket Hızı: 25 ? 20
Ölümün Dansı
Karşı Koy İyileştirmesi: Azami canının %10'u ? Azami canının %15'i
Shurelya'nın Savaş Şarkısı
İlham İlave Hareket Hızı: %60, 2 saniye boyunca azalarak %30'a iner ? %30
Sinsi Pençe
Bekleme Süresi: 60 saniye ? 90 saniye
Zırh Deşme: 21 ? 18
Giderilen Hatalar
Neeko kılık değiştirmiş haldeyken Pasif - Binbir Surat yeteneğinin mor göstergesinin kendi mevcut canı yerine seçili takım arkadaşının canını göstermesi hatası giderildi.
Dr. Mundo'nun E - Beyin Sarsıntısı saldırıları, normal saldırılar arasında daha seri görünecek şekilde güncellendi.
Dr. Mundo, Mordekaiser'in R - Ölüler Alemi yeteneğini engellediğinde Pasif - Nereye İsterse Oraya Gider yeteneğinin bekleme süresine girmemesi hatası giderildi.
İşadamı Mundo, Yaman Sıklet Mundo, Cellat Mundo, Mundo Vücut Şampiyonu, Mundo Mundo ve TPA Mundo'nun Q - Mikroplu Testere görselleri, yetenek çalıda kullanıldığında daha belirgin olacak şekilde güncellendi.
Sion'un Pasif - Ölümün Görkemi yeteneğinin diriliş süresinden uzun sürmesi halinde şampiyonun mevcut konumunda dirilmesi hatası giderildi.
Alan etkili yeteneklerin uyguladığı yere saplama ve susturma etkileri (Singed'in W - Kuvvetli Zamk, Soraka'nın E - Ekinoks ve Cassiopeia'nın W - Zehir yetenekleri) artık oyuncu alan etkisi içindeyken Arındır'la kaldırılamıyor.
Destek sekmesi artık oyun içi dükkanda Popüler filtresinin üstünde görünüyor.
Yıldız Muhafızı Jinx'in replikleri artık eşya aldığında oynatılıyor.
Statikk Hançer'in alım replikleri Fırtınabiçen'e kaydırıldı.
Aphelios'un Severum'la R - Ay Işığı Nöbeti kullandığında normal saldırılar yerine yeteneklerle iyileşmesi hatası giderildi.
Mega Gnar'ın Pasif - Hiddet Geni yeteneğinden kazandığı taban saldırı gücünün ipucunu tutmaması hatası giderildi.
Rammus'un Q ses efektlerinin repliklerinden etkilenmesi hatası giderildi.
Yakında Gelecek Kostüm ve Renkler
KOD ADI: Zed Prestij Serisi
Astronot Maokai
Astronot Rammus
Astronot Veigar
Astronot Corki
Astronot Maokai
Astronot Rammus
Astronot Veigar
Astronot Corki
League Of Legends 11.13 Yama Notları için daha fazla detaya ulaşmak istiyorsanız, tıklayabilirsiniz.
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