League Of Legends 11.16 Yama Notları yayınlandı

Pek çok şampiyonda ve oyun içerisinde düzenlemelerin yapıldığı 11.16 Yama Notları detaylarına geçiş yapalım.

League Of Legends 11.16 Yama Notları

Diana

Gümüşay Bıçağı'nın destansı olmayan canavarlara verdiği hasar %300'den %250'ye indirildi.

Fiora

E - Kılıç Sanatı'nın bekleme süresi 11/9,5/8/6,5/5 saniyeden, 11/10/9/8/7 saniye olarak güncellendi.

Jarvan IV

Pasif - Ordu Marşı hasarı hedefin mevcut canının %10'u olarak düzenlendi.

R - Afet ilave hasar oranı artarak %180 SG oldu.

Jhin

R - Son Perde asgari hasar oranı %20'den %25'e çıktı.

Karma

Pasif – Güçlenen Ateş

İsabet halinde bekleme süresinde azalma özelliği kaldırıldı.

Yeteneklerin sağladığı bekleme süresinde azalma 1/6/11. seviyelerde 2/3,5/5 saniyeden 5 saniye oldu.

Q - İçindeki Alev

Taban Hasar 90/135/180/225/270 ? 70/120/170/220/270

Bekleme Süresi 8/7,5/7/6,5/6 saniye ? 9/8/7/6/5 saniye

Bedel 55 Mana ? 45 Mana

Q2 - Ruhyalazı

Başlangıç Hasarı 25/75/125/175 ? 40/100/160/220

E - Esin

Taban Kalkan 80/120/160/200/240 ? 80/125/170/215/260

İlave Hareket Hızı %40/45/50/55/60 ? %40

Direniş'in yakındaki takım arkadaşlarına yönelik güçlendirmesi: Toplam kalkan miktarının %30'u, %100 İlave Hareket Hızı ? Toplam kalkan miktarının %30'u, %30 İlave Hareket Hızı

Lee Sin

W - Demir İrade - Mutlak Sömürü %10/15/20/25/30 ? %5/10/15/20/25

Lulu

W - Kapris - Bekleme süresi: 15/14/13/12/11 saniye ? 16/15/14/13/12 saniye

R - Vahşi Büyüme - Bekleme süresi: 110/95/80 saniye ? 120/100/80 saniye

Maokai

Pasif - Öz Büyüsü - İyileştirme: 1-18. seviyelerde 5-65 (+ azami canın %5-13'ü) (iyileştirme ve güç artışı hatalarından ötürü) ? 1/6/9/11/13/15/17. seviyelerde 5/15/25/35/45/55/65 (+ azami canın %7/8,5/10/11,5/13/14/15'i)

E - Fide Atışı - Patlama Hasarı 25/50/75/100/125 (+ hedefin azami canının %7/7,25/7,5/7,75/8'i (100 YG başına +%0,8)) ? 20/45/70/95/120 (+ hedefin azami canının %7/7,25/7,5/7,75/8'i (100 YG başına +%0,7))

Nunu

Taban nitelikler - Hareket Hızı: 340 ? 345

E - Kartopu Yağmuru

Kartopu Başına Hasar Oranı %6 YG ? %10 YG

Toplam Hasar Oranı %54 YG ? %90 YG

Shaco

Q - Kandırmaca - Tozu Dumana Katma - Shaco'nun Q - Kandırmaca yeteneğinin turuncu duman efekti artık yetenek Savaş Sisi'nin içinden kullanıldığında rakibe görünmüyor.

R - Halüsinasyon

Kopyanın Giderilen Totem Kırma Hatası: Shaco'nun kopyası bir totem kırdığında artık diğer tüm komutları göz ardı edip sürekli Shaco'ya geri dönmeye çalışmıyor.

Kopyanın Giderilen Totem Kırma Hatası: Shaco'nun kopyası 10 saniye boyunca başka komut almadığında Shaco'ya geri dönmüyor.

Giderilen Totem Altını Hatası: Shaco'nun kopyası tarafından kırılan totemler artık Shaco'ya altın kazandırıyor.

Kopyanın Katledilme Halinde Patlaması: Shaco'nun kopyası yansıma hasarı tarafından katledildiğinde artık patlayarak minik kutulara dönüşüyor.

Sivir

W - Seken Atış - Hasar Oranı: %30/40/50/60/70 SG ? %30/45/60/75/90 SG

Sona

Pasif - Baskın Akor

Accelerando: Sona'nın temel yetenekleri ona kalıcı Accelerando yükleri kazandırıyor. Yük başına 0,5 Temel Yetenek Hızı kazanır. En fazla 60 Temel Yetenek Hızına sahip olabilir. 60 Temel Yetenek Hızına ulaştığında, normal şartlar altında kazanacağı her bir Accelerando yükü başına ultisinin mevcut bekleme süresini 1,5 saniye azaltır.

Notayı Tut: Etki artık dirilme etkilerinden sonra kaybolmuyor (Zilean'ın ultisi ve Koruyucu Melek gibi).

Q - Cesaret İlahisi

Yaptığın Her Atışta: Artık bir rakip şampiyona isabet eden her atış başına bir Accelerando yükü kazandırıyor.

Harenin Mana İadesi: Bir takım arkadaşına Cesaret İlahisi haresi sağlamak artık kullanım başına 30 Mana iade etmiyor.

W - Metanet Aryası

Bedel: 105/110/115/120/125 Mana ? 80/85/90/95/100 Mana

Verdiğin Her Kalkanda: Metanet Arya'sının haresi artık yaralı bir takım arkadaşını her iyileştirdiğinde veya hare kalkanıyla başka bir takım arkadaşının en az 25-125 Hasar almasını engellediğinde bir Accelerando yükü kazandırıyor.

Harenin Mana İadesi: Bir takım arkadaşına Metanet Aryası haresi sağlamak artık kullanım başına 30 Mana iade etmiyor.

E - Sürat Şarkısı

Bedel: 90 Mana? 65 Mana

Harenin Mana İadesi: Bir takım arkadaşına Sürat Şarkısı haresi sağlamak artık kullanım başına 30 Mana iade etmiyor.

R - Kreşendo

Yeteneklerin bekleme süresinde azalma: Artık Sona'nın temel yeteneklerinin bekleme sürelerini azaltmıyor.

Seni izleyeceğim: Şampiyonlara isabet eder ? Şampiyonlara, minyonlara ve canavarlara isabet eder

Tahm Kench

Pasif - Tadımlık - Taban Hasar: 1-18. seviyelerde 12-60 ? 1-18. seviyelerde 8-60

Q - Dil Yarası - Taban İyileştirme: 15/20/25/30/35 ? 10/15/20/25/30

Vladimir

Pasif - Kızıl Akit

YG'nin ilave cana dönüşümü: %140 ? %160

İlave canın YG'ye dönüşümü: %2,5 ? %3,3333333

Xin Zhao

Taban nitelikler - Saldırı Gücü: 1. seviyede 66 ? 1. seviyede 63

Ziggs

Taban nitelikler - MANA 1. seviyede 420 ? 1. seviyede 480

E - Sihirmayın Tarlası

Mayın Başına Taban Hasar: 40/75/110/145/180 ? 30/70/110/150/190

Yavaşlatma: %30/35/40/45/50 ? %10/20/30/40/50

Eşya Güncellemeleri

Kara Mühür

İhtişam yükü başına dehşet YG'si: 5 ? 4

Katledilme haline kaybedilen ihtişam yükü: 4 ? 5

Kefaret

Müdahale İyileştirmesi: Takım arkadaşının seviyesine bağlı olarak 180-360 ? Takım arkadaşının seviyesine bağlı olarak 200-400

Müdahale bekleme süresi: 120 saniye ? 90 saniye

Bandle Şehri Clash'i

Bandle Şehri temalı Clash'in ikinci hafta sonu 21-22 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. İkinci hafta sonunun takım kurma aşaması 16 Ağustos'ta başlayacak.

Dereceli Güncellemeleri

Üçüncü Sıradan Çıkma Cezası: Sıradan çıkma için üçüncü bir ceza eklendi. 24 saat içinde üçüncü kez sıradan çıkanlar 12 saat boyunca MOBA sıralarına giremeyecek ve 10 LP kaybedecek (ilk iki ceza değişmedi).

Arkadaş Sıralaması: Her zaman arkadaşlarından daha iyi olduğunu düşünenler artık bunu kanıtlayabilir! Dereceli Sihirdar Vadisi lobilerine yeni bir sosyal skor tablosu ekledik. Bu skor tablosuna Tek/Çift veya Esnek lobisinin sağ üst köşesindeki yeni skor tablosu düğmesine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Esnek Sıra: Ustalık ve üstündeki Esnek oyuncuları artık Platin'in altındaki Esnek oyuncularıyla birlikte sıraya giremeyecek.

Giderilen Hatalar/Yaşam Kalitesi Değişiklikleri

Warwick R - Sonsuz Şiddet yeteneğiyle atlarken hedef Sıçra kullanırsa yeteneğin iptal olmasına yol açan hata giderildi.

Şampiyonlar artık katledildikten sonra kontrol edilebilir hale geldiğinde (Sion'un Pasif - Ölümün Görkemi yeteneği gibi) Mavi Gözcü'yü keserse, mavi güçlendirmeyi alabiliyor (kırmızı güçlendirme zaten böyle işliyor).

Oyuncuların destansı olmayan orman canavarlarını infaz ederken kırmızı veya mavi güçlendirmeyi kaybetmesine yol açan hata giderildi.

Şampiyonların başına konan ödül alınsa bile skor tablosunda gösterilen ödülün sıfırlanmamasına yol açan hata giderildi.

Kumkuşunun Pençesi'nin ipucunda verilen hasarı gösteren sayaç, artık rakibe verilen hasar miktarını doğru bir şekilde gösteriyor.

Yadigar Kalkan alınmadan ve etkinleştirilmeden önce, Çelik Omuzluk'un iade edilmesi veya satılması durumunda her iki eşyanın güçlendirmesinin de güçlendirme göstergesinde görünmesine yol açan hata giderildi.

Işınlan'ın yoğunlaşma göstergesinde 0,3 saniye kalmışsa, şampiyonun yıkılmış bir kuleye ışınlanabilmesine yol açan hata giderildi.

Rakip şampiyon Tryndamere'e doğru dönmüşse, W - Alaycı Nara yeteneğinin Kararma'nın Batmaz Ay etkisine katkıda bulunmamasına yol açan hata giderildi.

Umbra Mızrağı artık hasar görmez haldeki (üstüne bir şampiyon ışınlanan) totemlere ilave hasar veremiyor.

Sizler 10 Ağustos Salı günü yayınlanan League Of Legends 11.16 Yama Notları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yapılan değişikliklerin oyununuzu ne derecede değiştirecek?