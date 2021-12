League Of Legends 11.19 Yama Notları yayınlandı - Son Dakika

Riot Games çoğu zaman olduğu gibi VALORANT, League Of Legends ve Teamfight Tactics gibi oyunlarının yeni güncellemelerini yakın zamanlarda yayınladı. Bu oyunların aralarından League Of Legends ise nasibini 11.19 güncellemesi ile aldı. Biz de bu yazımızda League Of Legends 11.19 Yama Notları ve detaylarına yer veriyoruz.

League Of Legends 11.19 güncellemesi ile birçok şampiyonun taban nitelikleri ve yeteneklerinde düzenlemeler yapılırken, oyuncuların merakla beklediği URF(Ultra Rekabet Faktörü) modunun oyuna eklendiğini görüyoruz. Ayrıca bilgisayar başından ayrılma cezalarında da bir güncellemeye gidildi.

Şimdi hızlıca League Of Legends 11.19 Yama Notları detaylarına göz atmaya başlayalım.

League Of Legends 11.19 Yama Notları

Şampiyonlar

Vex

23 Eylül'den itibaren Vex ve gölkgesi oyuncular ile bir araya gelecek.

Aatrox

W - Cehennem Prangası

Bekleme Süresi: 26/23/20/17/14 saniye ? 20/18,5/17/15,5/14 saniye

Akali

Taban Nitelikler

Can Yenilenmesi: 8 ? 9

Can Yenilenmesi Büyüme Oranı: 0,5 ? 0,9

Cho'Gath

Q - Kazıklı Zemin

Bekleme Süresi: 7 saniye ? 6 saniye

Fizz

Pasif - Çevik Dövüşçü

Şampiyon normal saldırılarına karşı ilave hasar azaltma etkisi kaldırıldı.

W - Deniztaşı Zıpkın

İsabet Halinde Hasar: 20/25/30/35/40 (+%35 YG) ? 10/15/20/25/30 (+%35 YG)

E - Oyunbaz/ Düzenbaz

Bekleme Süresi: 16/14,5/13/11,5/10 saniye ? 16/14/12/10/8 saniye

R - Denizin Dişleri

Küçük Köpekbalığı Hasarı 150/225/300 (+%70 YG) ? 150/250/350 (+%80 YG)

Büyük Köpekbalığı Hasarı 200/275/300 (+%85 YG) ? 225/325/425 (+%100 YG)

Gigalodon Hasarı 250/325/400 (+%100 YG) ? 300/400/500 (+%120 YG)

Galio

W - Durand Kalkanı

Bekleme Süresi 18 saniye ? 18/17,5/17/16,5/16 saniye

Gragas

W - Ayyaş Hiddeti

İlave Büyü Hasarı: 20/50/80/110/140 (+ hedefin azami canının %7'si) (+%60 YG) ? 20/50/80/110/140 (+ hedefin azami canının %7'si) (+%70 YG)

Gwen

Taban Nitelikler

Can Yenilenmesi 7 ? 8,5

Kennen

Q - Gürleyen Yıldız

Hasar: 85/130/175/220/265 (+%80 YG) ? 75/120/165/210/255 (+%75 YG)

Mordekaiser

E - Ecelin Eli

Bekleme Süresi: 22/19/16/13/10 saniye ? 18/16/14/12/10 saniye

Poppy

Pasif - Demir Elçi

Bekleme Süresi 1/7/13. seviyelerde 16/12/8 saniye ? 1/7/13. seviyelerde 13/10/7 saniye

Qiyana

Q - Ixtal Bıçağı

Yakala Yakalayabilirsen: Qiyana'nın E+Q kombosunun hedefi, E'si tamamlandıktan sonra hala taban saldırı menzilindeyse (150 Birim) E'den kaçmak mümkün olmayacak.

Canavarlara Yönelik İlave Hasar: %25 ? %50

Renekton

Taban Nitelikler

Can Büyüme Oranı 87 ? 92

W - İnsafsız Yırtıcı

İleri Sar: Güçlendirilmiş saldırı animasyonu yaklaşık olarak %13 hızlandırıldı.

Kendini Kilitleme Süresi: 0,525 saniye ? 0,375 saniye (hem normal hem de güçlendirilmiş saldırılar için)

Ryze

Q - Aşırı Yük

Büyü Hasarı: 75/100/125/150/175 (+%45 YG) (+%3 İlave Mana) ? 75/100/125/150/175 (+%40 YG) (+%3 İlave Mana)

E - Büyü Akışı

Bekleme Süresi: 3,25/3/2,75/2,5/2,25 saniye ? 3,5/3,25/3/2,75/2,5 saniye

Sejuani

Q - Kutup Saldırısı

Bekleme Süresi: 20/18/16/14/12 saniye ? 18/16,5/15/13,5/12 saniye

Hasar: 80/130/180/230/280 (+%60 YG) ? 90/140/190/240/290 (+%60 YG)

Seraphine

R - Bis

Bekleme Süresi: 180/150/120 saniye ? 160/130/100 saniye

Sion

W - Ruh Eriten

Kalkan: 50/75/100/125/150 (+%40 YG) (+%8/9/10/11/12 Azami Can) ? 60/85/110/135/160 (+%40 YG) (+%8/9/10/11/12 Azami Can)

Sona

Taban nitelikler

Taban Zırh 28 ? 26

Pasif - Baskın Akor

Giderilan Hata: Baskın Akor hasarı seviyeye bağlı olarak 20-245 artar ? Baskın Akor hasarı seviyeye bağlı olarak 20-240 artar

Q - Cesaret İlahisi

Giderilen Hata: Artık Sona'nın göremediği rakipleri hedef alamıyor.

E - Sürat Şarkısı

Giderilen Hata: Baskın Akor - Tempo'nun yavaşlatması, artık hedefin yavaşlatma direnci etkilerini görmezden gelmiyor.

Soraka

R - Dilek

Taban İyileştirme: 150/250/350 (+%55 YG) ? 130/215/300 (+%55 YG)

Sylas

Taban nitelikler

Taban Mana: 280 ? 310

Taban Mana Yenilenmesi: 7 ? 8

Varus

Q - Deşen Ok

Bekleme Süresi: 16/14,5/13/11,5/10 saniye ? 16/15/14/13/12 saniye

Ultra Rekabet Faktörü

URF 11.19'da, tam da Dünya Şampiyonası başlamak üzereyken geri dönüyor!

URF'deki Kalkan Gücü Zayıflatması: %50 oran azalması ? %30 genel azalma

URF Büyücü Minyonunun Taban Altını 21 ? 19,6 (SV'de 14)

URF Yakın Dövüşçü Minyonunun Taban Altını 27 ? 29,4 (SV'de 21)

URF Kuşatma Minyonunun Taban Altını 100 ? 84 (SV'de 60)

Dünya Şampiyonası Clash'i

Dünya Şampiyonası Clash'inin ilk hafta sonunun takım kurma aşaması 27 Eylül'de başlayacak ve maçlar 2-3 Ekim'de oynanacak. Dünya Şampiyonası Clash'inde standart kupa, sancak ve logo Clash ödüllerinin haricinde bir ganimet kapsülü de kazanılabilecek.

Clash ZP Yolu - Oyuncular artık Clash sekmesinden sezon sonu ödülleri yolu ve ZP eşikleri de dahil olmak üzere, sezonluk ZP ilerlemelerini görebilecek.

Bilgisayar Başından Ayrılma Cezaları

Bilgisayar Başından Ayrılma - 1. Aşama 5 oyun için 5 dakikalık sıra gecikmesi

Bilgisayar Başından Ayrılma - 2. Aşama 5 oyun için 10 dakikalık sıra gecikmesi

Bilgisayar Başından Ayrılma - 3. Aşama 5 oyun için 15 dakikalık sıra gecikmesi

Bilgisayar Başından Ayrılma - 4. Aşama 5 oyun için 15 dakikalık sıra gecikmesi + 24 saatlik sıraya girememe cezası

Bilgisayar Başından Ayrılma - 5. Aşama 5 oyun için 15 dakikalık sıra gecikmesi + 3 günlük sıraya girememe cezası

Bilgisayar Başından Ayrılma - 6. Aşama 5 oyun için 15 dakikalık sıra gecikmesi + 7 günlük sıraya girememe cezası

Bilgisayar Başından Ayrılma - 7. Aşama 5 oyun için 15 dakikalık sıra gecikmesi + 2 haftalık sıraya girememe cezası

LoL İstemcisi

Bazı oyuncular şampiyon seçiminde veya Koleksiyon sekmesinde rünleri görüntülerken, ekranın donmasına yol açan hata giderildi.

Oyun sonunda "İstatistikler Bekleniyor" sayfasında geçirilen sürenin önemli ölçüde artmasına yol açan hata giderildi.

Sosyal panelde bir arkadaşınızın adına sağ tıkladığınızda açılan menü, artık bir eylem seçene veya menüyü kapatana dek açık kalıyor.

Sosyal panelden gelen sesler (mesaj ve tıklama sesleri gibi) artık yeniden tutarlı bir şekilde oynatılıyor.

Giderilen Hatalar ve Yaşam Kalitesi Değişiklikleri

Temel Fiora'nın replikleri daha net ve tutarlı olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Bazı Yırtıcı anahtar rünü ipuçları, 11.18 Yaması'ndaki değişiklikleri yansıtacak şekilde düzeltildi.

Nasus'un Q - Sömürü Darbesi yeteneği artık yetenek hasarı verilince oluşan eşya etkilerini tetikliyor (Luden'in Çığlığı veya Tanrıça'nın Gözyaşı gibi).

Irelia'nın Q - Uçarbıçak yeteneğinin zaman zaman iki kat hasar vermesine yol açan hata giderildi.

Q - İntikam Bumerangı ilerlerken E - Kahraman Sallanışı yeteneği kullanılmışsa ve bir yüzey şekline isabet etmemişse, Akshan'ın hemen bir Q - İntikam Bumerangı daha kullanabilmesine yol açan hata giderildi.

Braum'un E - Kapı Gibi yeteneği, kalkana bir şampiyon tarafından hasar veren ilk yetenek Jayce'in Q - Şok Patlaması'ysa, onun hasarını doğru bir şekilde engelliyor.

Malzahar'ın Pasif - Hiçlik Geçişi yeteneğinin, Gece Tırpanı'nın Ruhsöken pasifini tetikleyen saldırıların ve yeteneklerin hasarını doğru bir şekilde azaltmamasına yol açan hata giderildi.

Aurelion Sol, Savaş Sisi'nden çıktığında Q - Felaket Yıldızı yeteneğinin görsel efektlerinin senkronizasyonunun bozulmasına ve olduğundan daha uzakta görünmesine yol açan hata giderildi.

Qiyana'nın W - Diyarın Hakimi yeteneğini kullandıktan sonra zaman zaman Q - Ixtal Bıçağı yeteneğinin bekleme süresini görmezden gelmesine yol açan hata giderildi.

Taliyah Q - Taş Hasadı yeteneğini İşlenmiş Zemin'in üstünde hareket etmeden kullandığında, şampiyonun pasifinin bekleme süresi sıfırlanana kadar bir kez daha Q kullanamamasına yol açan hata giderildi.

Kararma artık Gangplank'in fıçıları veya Teemo'nun mantarları gibi şampiyonlar tarafından oluşturulan, hedef alınabilir nesnelere karşı mutlak sömürü sağlamıyor.

Doran'ın Kılıcı ve Açgözlü Avcı artık totemlere karşı fiziksel sömürü sağlamıyor.

Vadiyaran'ın Ornn geliştirmesi olan Icathia'nın Laneti, artık efsanevi eşya başına 8 YG sağlıyor.

Sinsi Pençe'nin Kum Darbesi aktifi çok kısa menzilden kullanıldığında, etkinin ilave hasarının tetiklenmemesine yol açan hata giderildi.

Sinsi Pençe'nin Kum Darbesi aktifi kullanılmadan hemen önce Bard'ın R - Kader Birliği yeteneğinden isabet almak, artık zamanı durdurma etkisi sona erdikten sonra yeteneklerin kullanılmasını engellemiyor.

Gece Tırpanı'nın Ruhsöken pasifinin eşya alındığında zamanı durdurma etkisi altında olan rakiplere karşı tetiklenmemesine yol açan hata giderildi.

Bir şampiyon katledilmişken Donmuş Yürek aldığında, Kışın Sinesi pasifinin kısa süre önce kullanıcının saldırdığı rakiplere karşı tetiklenmesine yol açan hata giderildi.

Irelia 4 Pasif - Ionia Azmi yüküne sahipken, bıçaklarının renk değiştirmemesine yol açan hata giderildi.

Yakında Gelecek Kostüm ve Renkler

Şafağın Gölgesi Vex

Şafağın Kanatları Morgana

Şafağın Ruhu Yone

Gecenin Hiddeti Tryndamere

Gecenin Tomurcuğu Lillia

Gecenin Tırpanı Kayn

2021 Dünya Şampiyonası Jarvan IV

Gecenin Tırpanı Kayn Prestij Serisi