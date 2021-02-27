League Of Legends 11.5 Yaması ile değişikliğe uğrayacak şampiyonlar açıklandı - Son Dakika
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League Of Legends 11.5 Yaması ile değişikliğe uğrayacak şampiyonlar açıklandı

27.02.2021 00:20

League of Legends baş oyun tasarımcısı olan Mark Yetter, değişikliğe uğrayacak şampiyonları açıkladı.

Riot Games çalışanı ve aynı zamanda League of Legends baş oyun tasarımcısı olan , gelecek olan yeni yama ile birlikte hangi şampiyonların değişikliğe uğrayacağını paylaştı.

Pyke – Pasif gri sağlık bölümü, alınan hasarın yüzde 25-50'sinden yüzde 10'a (+0.25 zırh deşme) alacak ve bu, iki veya daha fazla düşman yakınlarda olduğunda yüzde 35'e (+0.5 ölüm) kadar artacak.

Karma – Q yeteneğinin bekleme süresi 9-7'den 8-6'ya düşürüldü.

Trundle – Q yeteneğinin bekleme süresi 4 saniyeden 3.5 saniyeye düşürüldü.

Master Yi – E yeteneğinin vuruş hasarı 18-50'den 20-60'a yükseltildi.

Sejuani – W yeteneğinin vuruş yüzdesi 5.25'den yüzde 6'ya yükseltildi.

Jax – Seviye başına kazandığı AD 3.38'den 4.25'e yükseltildi.

Kog'Maw – W yeteneğinin hasarı yüzde 3-6'dan yüzde 3-7'ye yükseltildi.

Qiyana – W yeteneğinin vuruş hasarı 8-40'dan 8-64'e, W yeteneğinin sağladığı yürüme hızı oranı yüzde 5-10'dan 5-13'e ve son olarak R yeteneğinin hasarı 100-240'dan 100-300'e yükseltildi.

Samira – Seviye başına kazandığı AD 2.3'den 3'e, Q yeteneğinin hasarı ise 80-110'dan 80-120'ye yükseltildi.

11.5 Yaması ile birlikte güçsüzleştirilecek olan şampiyonlar

Seraphine – R yeteneğinin bekleme süresi 160-120'den 180-120'ye yükseltildi.

Udyr – Seviye başına kazandığı can değeri 99'dan 92'ye düşürüldü. R yeteneğinin toplam hasarı 50-275'den 40-240'a düşürüldü.

Rammus – Seviye başına kazandığı can değeri 95'den 80'e düşürüldü.

Shaco – W yeteneğinin alan hasarı 15-35'den 10-30'a düşürüldü.

Rell – Temel zırh değeri 35'den 32'ye düşürüldü. W yeteneğinin bekleme süresi 11 saniyeden 13 saniyeye yükseltildi.

Azir – W yeteneğinin asker hasarı 60-160'dan 50-150'ye düşürüldü.

Gragas – Q yeteneğinin mana bedeli 60-80'den her seviyede 80 olarak ayarlandı.

League of Legends Yama 11.5 Şampiyon Görünümleri

BEE'MAW - 1350 RP

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YUUBEE - 1350 RP

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BEEZAHAR - 1350 RP

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Kaynak: Playerbros
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