League of Legends 12.1 Yama Notları Janna Değişiklikleriyle Geliyor

Sezon arası değişikliklerine kısa süre önce başlayan League of Legends yepyeni eşyalar, ejderhalar ve yeni ejder ruhlarıyla oyuna daha da baharat katmaya devam etmişti. 11.24 yaması sezonun son yaması olarak canlı sunuculara geçiş yaparken yeni sezonun ilk yaması 12.1 de PBE sunucularında yerini aldı.

LEGAUE OF LEGENDS 12.1 ŞAMPİYON DENGE DEĞİŞİKLİKLERİ

Henüz diğer şampiyonlarla ilgili bir bilgi gelmemiş olsa da Janna'nın değişimiyle ilgili pek çok bilgi paylaşılmış durumda. İşte detaylar:

GÜÇLENDİRMELER

Ana Statlar

Hareket Hızı: 315>>> 330

SG: 46 + 1.5/seviye>>> 52 + 3/seviye

Q

Mana Bedeli: 60-140>>> 60-100

Min Menzil: 1000>>> 1100

Max Menzil: 1750>>> 1760

İlerleme Hızı: 1.5sn>>> 1.25sn

Hasar: 60-160 + şarj süresi başına 15-35>>> 60-180 + şarj süresi başına 15-55

Artık minyonlara %80 hasar veriyor.

ZAYIFLATMALAR

Ana Statlar

Saldırı Menzili: 550>>> 500

Pasif

Janna %8 hareket hızı kazanır>>> Janna takım arkadaşlarına doğru yürürken %8 hareket hızı kazanır

KALDIRILDI: Janna'nın saldırıları ve W yeteneği artık hareket hızına bağlı olarak fazladan Büyü Hasarı vermiyor.

DEĞİŞİKLİKLER

W

Menzil: 550 (Kenardan kenara)>>> 650 (merkezden merkeze)

Yavaşlatma Süresi: 2sn>>> 3sn

Bekleme Süresi: 8-6sn>>> 12sn

Hasar: 55-175>>> 70-190

Pasif Hareket Hızı: %6-10>>> %8-14

E

Bekleme Süresi: 16-12 >>> 15-9

Kalkan süresi: .75sn >>> 1.25sn

KALDIRILDI: Rakip şampiyonu yavaşlatmak veya havaya savurmak artık E yeteneğinin süresini %20 azaltmıyor.

Sihirdar Büyüsü Değişiklikleri

Işınlan

"4 saniyelik yoğunlaşmanın ardından şampiyonun dost yapıya ışınlanır."

14. dakikanın ardından Kule Barikatları düştüğünde Başıbozuk Işınlan'a dönüşür. Başıbozuk Işınlan'ın 270 saniye bekleme süresi vardır, dost yapıların, minyonların veya totemlerin üstünde kullanılabilir ve 3 saniyeliğine %50 hareket hızı sağlar.

LEAGUE OF LEGENDS 12.1 YAMASI KOSTÜMLERİ

*Stüdyo içindeki iletişim hatasından dolayı oluştuğu bildirilen bir problemden dolayı kostüme yeni efektler eklenmediğinden Ateş Işığı Ekko 12.1 yamasından sonra, yepyeni efektleriyle gelecek.

AĞAÇ ATA GNAR - 1350 RP

Yaşam Kalitesi Değişiklikleri

Gotik Annie Splash Art Değişikliği