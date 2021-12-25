League of Legends 12.1 Yama Notları Janna Değişiklikleriyle Geliyor - Son Dakika
Üye Girişi

League of Legends 12.1 Yama Notları Janna Değişiklikleriyle Geliyor

25.12.2021 01:11
League of Legends 12.1 Yama Notları Janna Değişiklikleriyle Geliyor

League of Legends 12.1 yamasında Ağaç Ata kostümleri geri dönerken Janna da pek çok değişikliğe uğruyor.

Sezon arası değişikliklerine kısa süre önce başlayan League of Legends yepyeni eşyalar, ejderhalar ve yeni ejder ruhlarıyla oyuna daha da baharat katmaya devam etmişti. 11.24 yaması sezonun son yaması olarak canlı sunuculara geçiş yaparken yeni sezonun ilk yaması 12.1 de PBE sunucularında yerini aldı.

LEGAUE OF LEGENDS 12.1 ŞAMPİYON DENGE DEĞİŞİKLİKLERİ

Henüz diğer şampiyonlarla ilgili bir bilgi gelmemiş olsa da Janna'nın değişimiyle ilgili pek çok bilgi paylaşılmış durumda. İşte detaylar:

GÜÇLENDİRMELER

Ana Statlar

  • Hareket Hızı: 315>>> 330
  • SG: 46 + 1.5/seviye>>> 52 + 3/seviye

Q

  • Mana Bedeli: 60-140>>> 60-100
  • Min Menzil: 1000>>> 1100
  • Max Menzil: 1750>>> 1760
  • İlerleme Hızı: 1.5sn>>> 1.25sn
  • Hasar: 60-160 + şarj süresi başına 15-35>>> 60-180 + şarj süresi başına 15-55
  • Artık minyonlara %80 hasar veriyor.
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

ZAYIFLATMALAR

Ana Statlar

  • Saldırı Menzili: 550>>> 500

Pasif

  • Janna %8 hareket hızı kazanır>>> Janna takım arkadaşlarına doğru yürürken %8 hareket hızı kazanır
  • KALDIRILDI: Janna'nın saldırıları ve W yeteneği artık hareket hızına bağlı olarak fazladan Büyü Hasarı vermiyor.

DEĞİŞİKLİKLER

W

  • Menzil: 550 (Kenardan kenara)>>> 650 (merkezden merkeze)
  • Yavaşlatma Süresi: 2sn>>> 3sn
  • Bekleme Süresi: 8-6sn>>> 12sn
  • Hasar: 55-175>>> 70-190
  • Pasif Hareket Hızı: %6-10>>> %8-14

E

  • Bekleme Süresi: 16-12 >>> 15-9
  • Kalkan süresi: .75sn >>> 1.25sn
  • KALDIRILDI: Rakip şampiyonu yavaşlatmak veya havaya savurmak artık E yeteneğinin süresini %20 azaltmıyor.
  • Sihirdar Büyüsü Değişiklikleri

Işınlan

  • "4 saniyelik yoğunlaşmanın ardından şampiyonun dost yapıya ışınlanır."
  • 14. dakikanın ardından Kule Barikatları düştüğünde Başıbozuk Işınlan'a dönüşür. Başıbozuk Işınlan'ın 270 saniye bekleme süresi vardır, dost yapıların, minyonların veya totemlerin üstünde kullanılabilir ve 3 saniyeliğine %50 hareket hızı sağlar.

LEAGUE OF LEGENDS 12.1 YAMASI KOSTÜMLERİ

Ateş Işığı Ekko - 1350 RP*

League of Legends 12.1 Yama Notları Janna Değişiklikleriyle Geliyor

*Stüdyo içindeki iletişim hatasından dolayı oluştuğu bildirilen bir problemden dolayı kostüme yeni efektler eklenmediğinden Ateş Işığı Ekko 12.1 yamasından sonra, yepyeni efektleriyle gelecek.

AĞAÇ ATA GNAR - 1350 RP

League of Legends 12.1 Yama Notları Janna Değişiklikleriyle Geliyor
AĞAÇ ATA REK'SAİ - 1350 RP

League of Legends 12.1 Yama Notları Janna Değişiklikleriyle Geliyor

Yaşam Kalitesi Değişiklikleri

Gotik Annie Splash Art Değişikliği

League of Legends 12.1 Yama Notları Janna Değişiklikleriyle Geliyor
YORUMLAR
500
Şaşırtan karar! Futbolu bırakacağı düşünülen İbrahimovic imzayı attı Şaşırtan karar! Futbolu bırakacağı düşünülen İbrahimovic imzayı attı Hem gol kralı, hem şampiyon Hem gol kralı, hem şampiyon Kayseri 1. Amatör Küme: 6 takım şampiyon oldu Kayseri 1. Amatör Küme: 6 takım şampiyon oldu
Kaynak: SaveButonu

DOST Partisi, Şampiyon, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar League of Legends 12.1 Yama Notları Janna Değişiklikleriyle Geliyor - Son Dakika

Bu haber SaveButonu tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. SaveButonu tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı SaveButonu kurumudur.

Son Dakika
00:59 81 yaşındaki kadın, kızı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü
00:42 Ekipler tarafından durdurulan araç sürücüsünün ehliyeti, ölü bir kişinin üzerine kayıtlı çıktı
00:34 Perinçek'ten çok konuşulacak "NATO" çıkışı: Çıkarsak 2 ürünün fiyatı düşer
00:07 Konya'daki doktor cinayetiyle ilgili hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu'na Bakan Koca'dan yanıt: Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?
23:47 Her şey sokak ortasında oldu! Tartışma yaşadığı adamın boğazını falçatayla kesti
23:46 Kılıçdaroğlu, Konya'daki doktor cinayetinde bireysel silahlanmayla ilgili kritik mesajlar verdi: Bunun bir bedeli var
23:23 Konya'da silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesi memleketi Kayseri'ye uğurlandı
22:15 İngiltere'de yaşanan peş peşe istifalar sonrası Boris Johnson'dan açıklama: Görevime devam edeceğim
22:12 Wimbledon tenis turnuvasında, ibadet için ayrılan odada cinsel ilişkiye giriyorlar
21:20 Takımdan ayrılma istediği yönetimi kızdırmıştı! Sacha Boey'den yeni hamle geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 02:21:44. #1.12#
SON DAKİKA: League of Legends 12.1 Yama Notları Janna Değişiklikleriyle Geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement