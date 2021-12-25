League of Legends 12.1 Yama Notları Janna Değişiklikleriyle Geliyor
25.12.2021 01:11
League of Legends 12.1 yamasında Ağaç Ata kostümleri geri dönerken Janna da pek çok değişikliğe uğruyor.
Sezon arası değişikliklerine kısa süre önce başlayan League of Legends yepyeni eşyalar, ejderhalar ve yeni ejder ruhlarıyla oyuna daha da baharat katmaya devam etmişti. 11.24 yaması sezonun son yaması olarak canlı sunuculara geçiş yaparken yeni sezonun ilk yaması 12.1 de PBE sunucularında yerini aldı.
LEGAUE OF LEGENDS 12.1 ŞAMPİYON DENGE DEĞİŞİKLİKLERİ
Henüz diğer şampiyonlarla ilgili bir bilgi gelmemiş olsa da Janna'nın değişimiyle ilgili pek çok bilgi paylaşılmış durumda. İşte detaylar:
GÜÇLENDİRMELER
Ana Statlar
Hareket Hızı: 315>>> 330
SG: 46 + 1.5/seviye>>> 52 + 3/seviye
Q
Mana Bedeli: 60-140>>> 60-100
Min Menzil: 1000>>> 1100
Max Menzil: 1750>>> 1760
İlerleme Hızı: 1.5sn>>> 1.25sn
Hasar: 60-160 + şarj süresi başına 15-35>>> 60-180 + şarj süresi başına 15-55
KALDIRILDI: Rakip şampiyonu yavaşlatmak veya havaya savurmak artık E yeteneğinin süresini %20 azaltmıyor.
Sihirdar Büyüsü Değişiklikleri
Işınlan
"4 saniyelik yoğunlaşmanın ardından şampiyonun dost yapıya ışınlanır."
14. dakikanın ardından Kule Barikatları düştüğünde Başıbozuk Işınlan'a dönüşür. Başıbozuk Işınlan'ın 270 saniye bekleme süresi vardır, dost yapıların, minyonların veya totemlerin üstünde kullanılabilir ve 3 saniyeliğine %50 hareket hızı sağlar.
LEAGUE OF LEGENDS 12.1 YAMASI KOSTÜMLERİ
Ateş Işığı Ekko - 1350 RP*
*Stüdyo içindeki iletişim hatasından dolayı oluştuğu bildirilen bir problemden dolayı kostüme yeni efektler eklenmediğinden Ateş Işığı Ekko 12.1 yamasından sonra, yepyeni efektleriyle gelecek.
Son Dakika›Gamegar›League of Legends 12.1 Yama Notları Janna Değişiklikleriyle Geliyor - Son Dakika
Bu haber SaveButonu tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. SaveButonu tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı SaveButonu kurumudur.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
7.07.2022 02:21:44. #1.12#
SON DAKİKA: League of Legends 12.1 Yama Notları Janna Değişiklikleriyle Geliyor - Son Dakika