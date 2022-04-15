League of Legends 2022 dereceli 2. mevsim ödülü belli oldu!

2022 Dereceli sıralarında oynayan oyuncular, 2. mevsimde topladıkları puanlar ile yeni Renata Glasc dereceli ifadesini kazanacak.

22 Nisan'dan itibaren oyuncular, dereceli sıradaki oyunları kazanarak bölünmüş puanları kazanmaya başlama şansına sahip olacaklar. Bu sefer ödüller, Şubat ayında eklenen League of Legends kadrosundaki en yeni şampiyon Renata Glasc'i içerecek. Ödüller arasında bir Renata sihirdar simgesi, Renata ifadeleri, kalıcı bir Renata şampiyonu ve bir Seri 1 Ebedi kapsülü bulunacak.

Oyuncular, seçtikleri pozisyona bağlı olarak değişen miktarda bölünmüş puan kazanacaklar. Tercih ettiğiniz veya ikincil pozisyonda oynamak size 20 puan, otomatik doldurma ise size 30 puan kazandıracak. Unutmayın: sadece takımınız zafere ulaşırsa puan kazanacaksınız!

2022 dereceli sıralarında 150 puana ulaşan oyuncular Renata Glasc sihirdar simgesini alacaklar. 250 puana ulaşan oyuncular Renata Glasc ifadesini alacaklar ve bu ifade oyuncunun mevcut sıralamasına göre değişecek. 500 puana ulaşan oyuncular kalıcı bir Renata Glasc alacak. 750 puana ulaşan oyuncular, iki rastgele şampiyon için sonsuz parçalar içeren bir Seri 1 Ebedi kapsülü olan son ödülü alacaklar.