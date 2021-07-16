League of Legends artık sınıflarda öğretiliyor! - Son Dakika
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League of Legends artık sınıflarda öğretiliyor!

16.07.2021 16:28
League of Legends artık sınıflarda öğretiliyor!

Riot Games'in popüler çok oyunculu MOBA oyunu League of Legends, okul etkinliklerinin bir parçası olarak sınıf ortamına dahil edildi. League of Legends ders kitapları Reddit kullanıcısı tarafından yayınlandı!

Bir Kore lisesi, League of Legends ve espor derslerine başladı. Profesyonel oyun sektörü dünya çapında giderek daha yaygın hale gelirken akademik temellerin atılması, sektörün ileriye dönük nasıl bir büyüme içine gireceğinin bir göstergesidir.

League of Legends, esporun ana dayanak noktalarından biridir. 2009'daki lansmanından sonra League of Legends 2011'de ilk profesyonel turnuvasına ev sahipliği yaptı. O zamandan beri hız kesmeden profesyonel arenada devam eden turnuvaların düzenlenmesini, küresel salgın bile engelleyemedi.

REDDIT KULLANICISI LEAGUE OF LEGENDS DERS KİTABINI YAYINLANDI

Reddit kullanıcısı Cereal_Chicken tarafından yayınlanan ders kitabı, League of Legends'a akademik bir bakış açısı sunuyor. Kitabın içeriğine bakıldığında oyun mekaniğini detaylandıran bölümler ve espor tarihine dair bilgiler olduğu görülüyor. Farklı sayfalarda, şampiyonların becerileri ve en iyi oynadıkları koridorlar hakkında derinlemesine bir bilgi sunuluyor.

Ders kitabı ve verilen eğitim ile ilgili konu şu anda yalnızca bir lise tarafından benimseniyor. Bu nedenle bu trendin özellikle Kore dışında yakalanıp yakalanmayacağını söylemek zor.

Ancak kesin olan bir şey varsa, espor profesyonelleri yoğun pratik yapmadan ileriye dönük adımlar atamazlar. Her ne kadar erken destek alınırsa, oyuncular becerilerini ve yeteneklerini mükemmelleştirmek için fırsat bulurlar. Oyun kültürü dünya çapında hızla yayıldıkça, ders müfredatlarına dahil edilmesi muhtemelen yıllar geçtikçe daha az şaşırtıcı hale gelecektir.

YORUMLAR
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