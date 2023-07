League of Legends evreni Roman haline geliyor

Riot Games'in 2009'da çıkışını gerçekleştirdiği League of Legends çıktığı yıldan beri oynanış mekanikleri ve görselliğin yanında hikaye anlamında da büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Netflix ile League of Legends iş birliğinde ortaya çıkarılan Arcane ve yine League of Legends evreninde yer alan Ruined King gibi yapımlar bizlere League of Legends hikayesini sadece oyundaki diyalog ve açıklamalarda değil başka şekillerde de sunuyor.

Bu hafta yapılan yeni bir açıklamaya göre ise League of Legends evreni bir yeni formda daha karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Orbit Books isimli bir yayınevinin yaptığı paylaşıma göre League of Legends evreni ilk roman setine kavuşuyor. Yapılan açıklama "Orbit Books ve önde gelen oyun geliştiricilerinden Riot Games, League of Legends evreninin ilk roman setini paylaşmak konusunda önemli bir lisans anlaşmasına imza attı." şeklinde oldu. Bu açıklamayla birlikte romanda neler göreceğimiz hakkında da bilgiler paylaşıldı.

Orbit Books'un açıklamalarına göre çıkış yapacak olan romanın adı "Ruination" olacak. Türkçeye yıkılış veya tahrip olarak çevrilebilecek bu roman Anthony Reynolds - Riot Games şirketinde sorumlu yazar pozisyonunda yer alıyor- tarafından kaleme alınıyor. Ruination romanında okuyacağımız hikaye ise League of Legends alt koridorundan tanıdığımız Kalista ve oyunun orman oyuncularının sıklıkla gördüğü Viego hakkında olacak.

Romanın İngilizce versiyonu için ise çıkış tarihi Eylül 2022 olarak işaret ediliyor. Baskı, e-kitap, sesli kitap ve uluslararası dağıtım için bu tarih gösteriliyor. Ülkemizde kimin çevireceği ve hangi yayınevinin bu kitaptan sorumlu olacağı henüz açıklanmış değil. Kitabın İngilizce versiyonu ise Amerika bölgesi için şu anda ön siparişe açılmış durumda.

Her iki tarafın da oldukça tutkulu açıklamalar yaptığı bu proje hakkında yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Kitabın ülkemiz çıkışı hakkında yeni detaylar paylaşıldıkça bunları sizlere aktarıyor olacağız.