League of Legends hayran çalışmaları yarışması kazananları belli oldu! - Son Dakika
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League of Legends hayran çalışmaları yarışması kazananları belli oldu!

League of Legends hayran çalışmaları yarışması kazananları belli oldu!

19.02.2021 12:10

League of Legends hayran çalışmaları yarışması kazananları belli oldu.

Birbirinden inanılmaz fan artlar Riot Games geliştiricileri tarafından incelenerek ödüller sahiplerini buldu. Riot sosyal medyadan paylaştığı bir gönderi ile çalışmaları ve kazananları paylaştı.

2021 Sezonu Hayran Çalışmaları Yarışması'na 4000'den fazla çizim gönderildi ve geçen hafta çalışmaların her biri incelendi. Riot: "Binlerce çizim arasından birkaç tane finalist seçmek gerçekten de zor oldu; fakat 2021 Sezonu Hayran Çalışmaları Yarışması'nın büyük ödül kazananlarını açıklamaktan mutluluk duyuyoruz!" ifadelerini kullandı. Bu şanslı kişilere yepyeni bir iPad Pro, bir Apple Pencil ve 3250 RP verilecek. Ayrıca mansiyon ödülü kazananları da 3250 RP gibi bir ödül alacak. Maalesef ülkemizden hiç kimse dereceye girmeyi başaramadı.

Dereceye giren çalışmaları görmek için buraya tıklayabilirsiniz!

Kaynak: Playerbros
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Riot Games, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar League of Legends hayran çalışmaları yarışması kazananları belli oldu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: League of Legends hayran çalışmaları yarışması kazananları belli oldu! - Son Dakika
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