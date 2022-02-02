League of Legends'in en yeni destek şampiyonu ile tanışın: Renata Glasc! - Son Dakika

League of Legends'in en yeni destek şampiyonu ile tanışın: Renata Glasc!

League of Legends\'in en yeni destek şampiyonu ile tanışın: Renata Glasc!
Son Güncelleme: 03.02.2022 08:05

League of Legends evreninin 158'inci şampiyonu Renata Glasc oldu. 12,4 yaması ile sunuculara gelecek olan Renata Glasc, bir destek şampiyonu.

"Renata Glasc, çocukluk evinin küllerinden doğduğunda ona kalan şeyler sadece soyadı ve ailesinin simya araştırmasıydı. O günden bu yana geçen zamanda Zaun'un en zengin kimya baronuna, herkesin çıkarını kendisine bağlayarak güce ulaşan bir kodamana dönüştü. Onunla birlikte çalışırsanız muazzam bir şekilde ödüllendirilirsiniz. Ona karşı çalışırsanız eninde sonunda çok pişman olursunuz. Ama nihayetinde herkes onun tarafına geçer."

Zaun'dan gelen yeni destek şampiyonu Renata Glasc'ın tüm yeteneklerini sıraladık.

League of Legends'in en yeni destek şampiyonu ile tanışın: Renata Glasc!

YETENEKLER

Pasif- Nüfuz

Renata Glasc'ın normal saldırıları rakipleri işaretler ve ilave hasar verir. Renata'nın takım arkadaşlarının verdiği hasar işareti tüketerek fazladan hasar verir.

Q: Tokalaşma

Renata Glasc robot kolundan bir atış yaparak isabet alan ilk rakibi sabitler. Yeteneği yeniden kullanıp rakibi hedef yöne savurarak isabet alan rakiplere hasar verir ve savrulan hedef şampiyonsa onları sersemletir.

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W: Kurtarma Paketi

Renata Glasc bir takım arkadaşına veya kendisine zamanla artan saldırı hızı ve rakiplere doğru ilerlerken hareket hızı kazandırır. Takım arkadaşı bir rakip şampiyonu alt ederse güçlendirme süresi sıfırlanır. Takım arkadaşı Kurtarma Paketi etkinken katledilirse canı tamamen dolar ama 3 saniye içinde yeniden tükenecek şekilde yanmaya başlar. Takım arkadaşı canı tükenmeden önce bir şampiyonu alt ederek yanma etkisini durdurabilir.

E: Avantaj Programı

Renata Glasc üstünden geçtiği takım arkadaşlarına kalkan kazandıran, rakiplere hasar veren ve onları yavaşlatan kimyasal roketler gönderir. Ayrıca roketler etkilerini kullanım halinde Renata'nın etrafına ve azami menzile ulaşıp patladıklarında kendi çevrelerine de uygular.

R: Usulsüz Devralma

Renata Glasc rakiplerin delirerek saldırı hızı kazanmalarına ve etraflarındaki tüm hedeflere normal saldırı yapmalarına yol açan kimyasal bulutları gönderir. Delirtme etkisi altındaki rakipler sırayla kendi takım arkadaşlarına, tarafsız birimlere, Renata Glasc'ın takımına ve son olarak Renata Glasc'a saldırmaya öncelik verir.

Kaynak: EsporGazetesi.com

Çocukluk, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar League of Legends'in en yeni destek şampiyonu ile tanışın: Renata Glasc! - Son Dakika


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SON DAKİKA: League of Legends'in en yeni destek şampiyonu ile tanışın: Renata Glasc! - Son Dakika
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