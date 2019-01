League Of Legends'ın Mağazasında Meydana Gelen Bir Hata Sonrası Skin'ler Ücretsiz Oldu

League of Legends mağazasındaki bir hata, oyuncuların skinler'i ücretsiz bir şekilde elde etmesine sebep oldu. Riot, bu hatayı düzeltti fakat bu sorundan faydalanan oyuncuların bu skinleri kullanmasına izin verdi.Dün bazı oyuncular, kanlı ay kapsülleri ve prestij puanlarının fiyatının düştüğünü fark etti. Kapsüller ve prestij puanları mavi esanslarla da elde edilebiliyor. Mavi esanslar ücretsiz ve çoğunlukla şampiyonları açmada kullanılıyor. Riot puanı ise gerçek parayla alınabiliyor.Skin kapsülü normalde 5 dolar civarında bir ücrete mâl olurken, gerçekleşen hata sonucu ücretsiz bir şekilde alınabildi. Şu an oyundaki en ucuz şampiyon 200 mavi öz, yani bu bağlamda düşündüğümüzde bir mavi öz okyanusta bir damla sayılabilir. Twitter 'da bir kullanıcı, bu hatadan faydalanıldığı bir videoyu paylaşarak, bu 'küçük hatanın' görmezden gelinemeyecek kadar büyük olduğunu söyledi.League of Legends ürün yöneticisi Andriaan Noordzij, Riot'un satın alınan kapsülleri geri almak gibi bir planının olmadığını söyledi. Oyuna para yatıran bazı oyuncular, bu karar sonrası kandırıldıklarını hissettiklerini söyledi. Oyuna 7 bin dolar para harcadığını iddia eden bir oyuncu, bu hatadan faydalanmadıkları için cezalandırıldıklarını hissettiğini dile getirdi.