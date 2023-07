League of Legends MSI ve VALORANT Masters II. Aşama Etkinlikleri Mayıs ayında İzlanda'da gerçekleşecek

Yılın en heyecan verici e spor etkinliklerinden League of Legends MSI ve VALORANT'ın ilk uluslararası etkinliği Masters II. Aşama için geri sayım başladı. Riot Games'ten Mayıs ayına damgasını vuracak etkinliklerin Reykjavik, İzlanda'nın büyüleyici ve özgün atmosferinde gerçekleşeceği bilgisi geldi.

SEZON ORTASI TURNUVASI (MSI) GERİ DÖNÜYOR

Geçen yıl COVID-19 salgını nedeniyleiptal edilen League of Legends Sezon Ortası Turnuvası (MSI), 6 Mayıs Perşembe günü başlayacak ve 23 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek final aşamasıyla sona erecek.

Yıllık LoL Esporu sezonunun temellerinin atıldığıSezon Ortası Turnuvası (MSI)'nda, yükselen yıldızlar ve takımlar kendilerini tüm dünyaya tanıtmaya çalışıyor. Sezonun birinci ve ikinci mevsimleri arasında düzenlenen turnuvada bölgelerin en iyileri olan 12 takım şampiyonluk için mücadele ediyor.

SEZON ORTASI TURNUVASI (MSI)'IN YENİ FORMATI

Bu yıl Sezon Ortası Turnuvası (MSI) 3 aşamadan oluşan yeni bir formatla karşımıza çıkıyor. Turnuva, dört takımdan oluşan ve üç gruba ayrılan 12 takımın her birinin ikili lig usulünde bir maç oynayacağı grup aşamasıyla başlayacak. Her gruptaki en iyi iki takım bir sonraki aşamaya geçecek. Geriye kalan 6 takım ikili lig usulünde bir maç daha oynayacak. En iyi dört takım play off grubuna ilerleyecek ve beş maçlık tekli eleme serisinden oluşan yarı finalde oynayacak. Daha sonra turnuvanın finaline geçilecek.

VCT MASTERS II. AŞAMA VALORANT ESPORUNUN İLK ULUSLARARASI CANLI TURNUVASI OLACAK

24 Mayıs Pazartesi günü başlayacak VALORANT Champions Tour (VCT) Masters II, VALORANT Esporu'nun ilk uluslararası canlı turnuvası olarak Reykjavik, İzlanda'da gerçekleşecek. Dünyanın dört bir yanından gelen en iyi 10 takım, VALORANT Champions'a katılmaya hak kazanmak için mücadele edecek. VCT Masters Reykjavik, 30 Mayıs'ta gerçekleşecek final aşamasıyla sona erecek.

VCT Masters Reykjavik, dünyanın en başarılı VALORANT takımlarını ilk kez bir araya getirecek ve sezonun ikinci yarısına geçerken dünyanın en iyi VALORANT takımının kim olduğunu belirleyecek. Nisan'dan itibaren binlerce takım bölgesel Challengers etkinliklerinde Masters II. Aşama'ya katılma hakkı kazanmak için mücadele edecekve yalnızca galip gelen 10 takım Reykjavik'e gidecek.

Riot Games'in Kıdemli Espor Yöneticisi Whalen Rozelle, "VCT Masters Reykjavik, VALORANT'ı dünyanın en hızlı gelişen küresel esporu haline getirmek için atacağımız büyük bir adım olacak. Dünyadaki en tutkulu taraftarlarına sahibiz ve onlara favori takımlarının ilk uluslararası turnuvada nasıl bir performans sergileyeceğini görebilecekleri canlı bir etkinlik sunmakta kararlıyız," diyor.

VALORANT VE LOL KÜRESEL ESPORLARININ RESMİ 5G KABLOSUZ AĞ HİZMETİ PARTNERİ VERIZON

Verizon, 2020'den beri resmi 5G kablosuz ağ sağlayıcısı olarak League Championship Series'e (LCS) özgün video içerikleri ve yayın içi sponsorlu bölümlerle destek oluyor.

Riot Games Küresel Espor Lideri John Needham, "Riot Espor'un üstün rekabetini İzlanda gibi büyüleyici ve özgün bir ülkede oyunculara sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Esporumuza duyulan tutkuyu, dünyanın her bir köşesinde hissedebilirsiniz. Hem MSI hem de VCT Mastersbu sezon hem izleyeceğimiz yıldızları tanıtacak hem de Verizon'un ortağımız olarak espor ekosistemimize bulunduğu katkıyı görebileceğimiz ilk etkinlikler olacak." açıklamasında bulundu.

MSI ve Masters II'nin yanı sıra Verizon'u şirketin resmi 5G partneri haline getiren anlaşma, aynı zamanda 2022'de Kuzey Amerika'da düzenlenecek League of Legends Dünya Şampiyonası, LoL Esporu All- Star Etkinliği, üç VALORANT Champions Tour Masters etkinliği ve VALORANT Champions da dahil olmak üzere LoL Esporu'nun ve VALORANT'ın rekabetçi takvimindeki en büyük küresel etkinlikleri ve VALORANT Challengers Kuzey Amerika'yı kapsayacak.

Verizon'un Sponsorluklar ve Partnerlikler Başkan Vekili Yvette Martinez-Rea, "Riot Espor'la partnerliğimizi genişletmek geçen yılki başarımızın temellerini sağlamlaştırıyor ve 5G ultra geniş bant teknolojisinin gücünden faydalanarak hem LoL hem de VALORANT oyuncuları ve taraftarlarına daha fazla fırsat sunmamıza imkân tanıyor." açıklamasında bulundu.

Riot Games'in Küresel Espor Partnerlikleri ve İş Geliştirme Lideri Naz Aletaha, "Geçen yıl Verizon'un LCS ve Wild Rift için partnerimiz olmasından mutluluk duymuştuk. Bu ilişkiyi hem LoL hem de VCT ile dünyanın en büyük espor etkinliklerini kapsayacak şekilde genişletmek, Riot Espor'da yaptığımız çalışmaların ne kadar başarılı olduğunun kanıtı niteliğinde. Taraftarlara sürekli olarak unutulmaz deneyimler ve yenilikler sunma hedefimiz, Verizon'la paylaşmaktan gurur duyduğumuz bir tutku ve sporlarımızda onların uzmanlığından ve alanında en iyisi teknolojilerinden faydalanmayı dört gözle bekliyoruz." diyor.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA

Her iki etkinliğin de maçları Laugardalshöll kapalı spor arenasında oynanacak. Riot, oyunlarından ikisinin benzersiz espor turnuvalarını ilk kez İzlanda'ya getiriyor. Her iki sporun takımları da İzlanda'ya ulaştığında karantinaya alınacak. Oyuncuların, yetkililerin ve şehir sakinlerinin sağlığı ve güvenliği için etkinliklerde canlı seyirci bulundurulmayacak. Fakat tüm MSI ve VCT Masters II. Aşama maçları, çeşitli dijital platformlar üstünden tüm dünyada canlı yayınlanacak.

Turnuvaya katılmaya hak kazanan takımlar ve yayın programı da dahil olmak üzere MSI hakkında daha fazla bilgi almak için Twitter'da @lolespor hesabını takip edebilir ve lolespor.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Masters II ve VALORANT Champions Tour'la ilgili en yeni gelişmeleri @valesports_tr ve vct.gg/tr adresinde bulabilirsiniz.

LOL ESPOR HAKKINDA

LoL Esporu, 2010 yılındaki çıkışından beri dünya çapında milyonlarca taraftarın takip ettiği küresel bir spor. Şu anda 800'den fazla profesyonel oyuncu, 100'ün üstünde profesyonel League of Legends Esporu takımında yer alıyor ve bu takımlar dünyanın dört bir yanındaki 12 ligde mücadele ediyor. Her bir bölgesel ligde takımlar yıl boyunca iki mevsim üzerinden birbirleriyle yarışarak bölge şampiyonu olmaya ve şampiyona puanı kazanmaya çalışıyor. Bölgesel yerleştirmeler ve şampiyona puanları, takımların iki büyük uluslararası turnuvaya katılım sürecinde kullanılıyor: Sezon Ortası Turnuvası ve Dünya Şampiyonası. Sezon bitişinde taraftarlar her bir ligdeki favori oyuncularına oy vererek bir hafta sonu süren All-Star Etkinliği'nde kimlerin dostça rekabet edeceğini seçiyor.

VALORANT CHAMPIONS TOUR HAKKINDA

Twitch'te aynı anda 1,7 milyon izleyici rekoruna imza atan kapalı betanın ardından VALORANT hızla ivme kazanarak 2020'nin en hızlı büyüyen esporu olmayı başardı. Riot Games rekabetçi ortamı desteklemek adına yıl boyunca devam eden küresel bir turnuva olan VALORANT Champions Tour'u oluşturdu. Turnuva üç farklı rekabet düzeyi içeriyor: Challengers, Masters ve Champions. Takımlar bölgesel Challengers etkinliklerinde yarışarak uluslararası Masters etkinliklerine yükseliyor ve daha sonra iki hafta boyunca devam eden ve tek bir takımın küresel VALORANT şampiyonu ilan edildiği Champions'a katılmaya hak kazanmak için mücadele ediyor. Sezon boyunca devam eden bu rekabet turu Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa, Asya ve Avustralya'da düzenlenecek turnuvalardan oluşuyor.