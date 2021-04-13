League of Legends: Wild Rift 2.2A yama notları paylaşıldı

Riot Games'in MOBA oyunu League of Legends'ın mobil versiyonu Wild Rift oyununun 2.2A yama notları duyuruldu. Bu yama ile birlikte Wild Rift'e gelecek yeni kostümleri, zayıflatılan ve güçlendirilen şampiyonları ve yeni gelecek ganimetler hakkında birçok şey bulunuyor.

Hızlıca yama notlarında oyuncuları bekleyen değişikliklere göz atalım.

Wild Rift 2.2 Yama Notları

Kostümler

Yıldız Gözlemcisi Camille

Yıldız Gözlemcisi Soraka

Yıldız Gözlemcisi Twisted Fate

Magma Rammus

Libero Rammus

Şampiyonlar

Rammus

Şampiyon Değişiklikleri

Bu yama ile birlikte Alıstar, blıtzcrank, corki, diana gibi şampiyonların bazıları güçlendirildi ve zayıflatıldı.

Hasar: 55/130/205/280 ›50/120/190/260

Kule Hasar Oranı: %150 › %75

Blıtzcrank

(1) Roket El

Hasar: 60/120/180/240 › 80/140/200/260

(2) Gazla

Kendini Yavaşlatma Süresi: 1,5 sn. › 1 sn.

Corkı

P) Hextech Mühimmatı

Paket'in Ortaya Çıkma Süresi: 100 sn. › 150 sn.

Dıana

(Ulti) Ay Düşüşü

Asgari Taban Hasar: 150/200/250 + %35 YG › 175/225/275 + %40 YG

Azami Taban Hasar: 300/400/500 + %70 YG › 350/450/550 + %80 YG

DR. Mundo

Acısever

Süre: Tüm yetenek seviyelerinde 5 sn. › 3/3,5/4/4,5 sn.

Yeni Ganimetler

Simgeler: Yıldız Gözlemcisi Gayreti, Yıldız Gözlemcisi Zaferi

İfadeler: Yıldız Gözlemcisi Penguş

Dönüşler: Yıldızlara, Kozmik Yükseliş

Süsler: Yıldız Gözlemcisi

Yeni Etkinlik

Yıldız Gözlemcisi etkinliği 15 Nisan'da başlıyor. Ayrıntılar hakkında henüz herhangi bir şey paylaşılmadı.

120 FPS Desteği (Test Aşamasında)

Wild Rift 120 FPS seçeneği bazı cihazlara getiriyor. Şimdilik test aşamasında olacak, eğer performans sorunları olursa normal kare hızına geri dönülebilecek.

120 FPS seçeneği bazı cihazlara eklendi. Bu cihazlar;

OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro, Google Pixel 5, Asus ROG Phone 2, Razer Phone 2.

Ücretsiz Şampiyon Rotasyonu

15 - 21 Nisan: Braum, Evelynn, Fizz, Galio, Graves, Jax, Kai'Sa, Lulu, Singed, Varus

Wild Rift 2.2A yama notları hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız tıklayabilirsiniz.