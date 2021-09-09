League of Legends: Worlds 2021 Jarvan IV kostümü tanıtıldı! - Son Dakika
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League of Legends: Worlds 2021 Jarvan IV kostümü tanıtıldı!

09.09.2021 00:53
League of Legends: Worlds 2021 Jarvan IV kostümü tanıtıldı!

Worlds 2021'e özel çıkacak olan Jarvan IV kostümü ile tanışın!

League of Legends'ın her sene düzenlenen dünya şampiyonasında bu senenin özel kostümü Demacia tahtının varisine geliyor, Worlds 2021 Jarvan IV kostümü tanıtıldı.

Geçen sene Worlds için özel olarak çıkarılan LeBlanc kostümü inanılmaz bir ilgi görmüştü. Riot Games de bu sene olacak Worlds 2021 için Jarvan'ı seçti.

İleriye dönük olarak Worlds kostümleri, Worlds 2021 Jarvan IV'te olduğu gibi etkinlik adı ve yılı ile adlandırılacak. Riot her bir Worlds turnuvasının şenliklerini ve heyecan verici anlarını bu görünümle kutlamak istiyor. Böylece, her yılın şampiyonasına özel tasarımlar göreceksiniz. Her sene olduğu gibi bu kostümden elde edilen gelir de turnuvada mücadele edecek takımlar arasında bölüştürülecek.

Kaynak: Playerbros
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SON DAKİKA: League of Legends: Worlds 2021 Jarvan IV kostümü tanıtıldı! - Son Dakika
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