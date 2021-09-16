League of Legends Yaz Mevsimi'nin en çok izlenen ligleri açıklandı! - Son Dakika
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League of Legends Yaz Mevsimi'nin en çok izlenen ligleri açıklandı!

16.09.2021 05:27

Esports Charts'ın pyalştığı istatistiklere göre League of Legends Yaz Mevsimi'nin en çok izlenen ligleri ve bölgeleri açıklandı.

Türkiye, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi, sırlamada yedinci sıranın sahibi olmayı başardı! İşte bu mevsimin en popüler ligleri!

İstatistiğin ilk sıralamasında ortalama 242 bin izleyici ile Avrupa bölgesi yer aldı. İkinci sırada 208 bin ortalama izleyici ile Kore Ligi yer aldı ve son olarak üçüncü sırada 125 bin izleyici ile Kuzey Amerika Ligi yer aldı. Türkiye ligi 22 bin ortalama izleyici ile yedinci sırada yer aldı.

Kaynak: Esports Charts

Kaynak: Playerbros
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Vodafone, Türkiye, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar League of Legends Yaz Mevsimi'nin en çok izlenen ligleri açıklandı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: League of Legends Yaz Mevsimi'nin en çok izlenen ligleri açıklandı! - Son Dakika
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