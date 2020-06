Leandro Kappel: "Rakibi hafife almamalıyız"

Altay'ın yıldız oyuncularından Leandro Kappel, hafta sonu deplasmanda Eskişehirspor'u mağlup etmekten başka düşüncelerinin olmadığını ve rakibi hafife almadan oynayacaklarını söyledi.



Altay'ın başarılı futbolcularından Leandro Kappel, geçtiğimiz hafta oynanan ve 3-1 kazanılan Akhisarspor maçında 1 gol atmıştı. Süper Lig yolunda Akhisarspor engelini aştıkları için mutlu olduklarını dile getiren yıldız oyuncu, "Pazar akşamı bizim adımıza oldukça önemli olan bir maçı geride bıraktık. Kazanılan üç puan çok önemliydi. Tüm arkadaşlarım sahada ellerinden geleni yaptı. Çok önemli bir galibiyet aldık" dedi.



Eskişehir deplasmanında hedef 3 puan



Bazı kesimler tarafından 'Altay, Eskişehirspor'u rahat yener' şeklindeki yorumları gördüğünü kaydeden Kappel, "Hiçbir maç sahada oynanmadan kazanılmıyor. Rakip ligin dibinde yer alabilir. Hafta sonu Erzurumspor ile bir maç oynadılar. Son sırada bile olsalar rakipleri onları son saniyelerde bulduğu golle yenmeyi başardı. Bu nedenle bizim bu maça da aynı şekilde çok iyi konsantre olup hazırlanmamız gerekiyor. Rakibi hafife alırsak bize cezayı keserler. Biz her maça olduğu gibi bu maça da üç puan parolasıyla hazırlanıp kazanmak istiyoruz" diye konuştu.



"Hedefimiz Süper Lig"



Hollandalı oyuncu, ligde kalan 5 haftadaki maçlara tek tek baktıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Her maçın öyküsü başka. Tabi ki hedefimiz Altay'ı Süper Lig'e çıkarmak. Biz her maça tek tek bakıyoruz. Her maçımızı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Büyük Altay taraftarını statlarda yanımızda göremesek de onların desteğini çok yakından hissediyoruz." - İZMİR