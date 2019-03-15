Son Dakika Haberleri: Leaseplan Araç Bakımı İçin Euromaster'la Anlaştı

Leaseplan Araç Bakımı İçin Euromaster'la Anlaştı

26 dakika önce

Profesyonel lastik ve araç bakım uzmanı Euromaster, dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden biri olan LeasePlan ile önemli bir işbirliğine imza attı.

Leaseplan Araç Bakımı İçin Euromaster'la Anlaştı, System.String[]
Profesyonel lastik ve araç bakım uzmanı Euromaster, dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden biri olan LeasePlan ile önemli bir işbirliğine imza attı. İşbirliği kapsamında, LeasePlan Türkiye filosunun periyodik bakımları Euromaster servis noktalarında gerçekleşecek. Euromaster, LeasePlan Türkiye için özel bir takip, onay ve raporlama sistemi de kuracak.

Michelin Grubu çatısı altında profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden LeasePlan ile önemli bir işbirliğine daha imza attı. İşbirliği kapsamında, LeasePlan Türkiye filosunun periyodik bakımları Euromaster servis noktalarında gerçekleşecek. Lastik ve lastikle ilişkili servisler konusunda LeasePlan'ın yıllardır çözüm ortağı olan Euromaster, periyodik bakım projesi kapsamında LeasePlan Türkiye için özel bir takip, onay ve raporlama sistemi de kuracak.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Euromaster Türkiye Genel Müdürü Jean Marc Penalba, "Euromaster olarak hem bireysel kullanıcılara, hem de profesyonel şirketlere özel çözümler sunuyoruz. Sunduğumuz profesyonel hizmetin yanında yaygın servis ağımız, fiyat kalite dengemiz, işçilik ve yedek parça güvencemiz sayesinde, Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de LeasePlan'ın iş ortakları arasında yer aldığımız için tüm Euromaster ağı olarak oldukça mutluyuz" diye konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:00 Kaynak: İHA

Ekonomi
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