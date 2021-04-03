LeasePlan'dan 1 saatte filo ve araç politikası çözümü hizmeti

LeasePlan, değişen mobilite ve çalışan ihtiyaçları doğrultusunda firmaların filo yönetim süreçlerini kolaylaştıracak uygulamalar sunmaya devam ediyor.

LeasePlan'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin yeni hizmetlerinden olan "Araç Politika Yapılandırıcısı" sadece 1 saat içerisinde firmalar için güncel araç politikası oluşturuyor.

Sistem şu şekilde çalışıyor; firma yetkilileri LeasePlan'in internet sitesi üzerinden Filo Yönetimi bölümüne girerek bir toplantı talep ediyor. Alınan talep doğrultusunda LeasePlan temsilcisi kısa süre içerisinde firma yetkilisiyle iletişime geçerek online bir görüşme organize ediyor.

Bu görüşmede Araç Politika Yapılandırıcısı platformunda, yaygın olarak kullanılan araç politika örneklerinden ve firmanın ihtiyaçlarından yola çıkılarak en uygun araç politikası belirleniyor. Bu strateji belirlenirken firmaların yakıt tüketim hedef ve düzenlemeleri, şirket içi araç segmentasyonu gibi birçok dinamik de sürece dahil edilerek sadece kendi yapılarına özel bir politika oluşturuluyor. Üstelik şartlar değiştiğinde bu politika da kolayca güncellenebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, "Nasıl ki firmalar tüm planlamalarında yaşanabilecek ani değişiklikleri göz önünde bulunduruyorsa şirket filolarının stratejisi de bunun dışında kalmıyor. Koşullar nasıl ve ne hızla değişirse değişsin şirketlerin ana tüketim ve sürdürülebilirlik stratejisine sadık araç politikalarına ihtiyaçları var. Araç Politika Yapılandırıcısı şirketlerle doğrudan ya da dolaylı ilişkili çoğu koşulu göz önünde bulundurarak bu ana stratejiye sadık bir yapı oluşturuyor. Hem de bunu tamamıyla dijital bir platform üzerinden sadece 1 saat içinde mümkün kılarak." ifadelerini kullandı.

LeasePlan'in sunduğu Araç Politika Yapılandırıcısı, sadece yapılandırma işleminde değil sonrasında sunduğu imkanlarla da firmaların hayatını kolaylaştırıyor. Hazırlanan araç yönetim politikası, çalışanların yeni ihtiyaçları ya da firmanın talepleri doğrultusunda kullanıcı dostu panel üzerinden güncellenebiliyor.