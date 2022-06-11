LeasePlan'dan Avrupa ülkelerinin "elektrikli araç geçişine" ilişkin endeks - Son Dakika
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LeasePlan'dan Avrupa ülkelerinin "elektrikli araç geçişine" ilişkin endeks

11.06.2022 16:52
LeasePlan'dan Avrupa ülkelerinin "elektrikli araç geçişine" ilişkin endeks

Filo kiralama şirketlerinden LeasePlan, 22 Avrupa ülkesinde elektrikli araçlara yönelik politikaların incelendiği "EV Hazırlık Endeksi 2022" çalışmaya bakıldığında, elektrikli araç alımının neredeyse tüm pazarlarda artışa geçtiğini ancak şarj altyapısının halen yetersiz olduğunu, elektrikli...

Filo kiralama şirketlerinden LeasePlan, 22 Avrupa ülkesinde elektrikli araçlara yönelik politikaların incelendiği "EV Hazırlık Endeksi 2022" çalışmaya bakıldığında, elektrikli araç alımının neredeyse tüm pazarlarda artışa geçtiğini ancak şarj altyapısının halen yetersiz olduğunu, elektrikli araç kayıtlarının yükselişinin de bu sıkıntıyı daha da artırdığını ortaya koydu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 5 kıtada ve 29 ülkede uluslararası araç filosunu yöneten LeasePlan, 22 Avrupa ülkesinde elektrikli araçlara yönelik politikaları inceleyen "EV Hazırlık Endeksi 2022" çalışmasını yayınladı.

Çalışma, "elektrikli araç pazarının olgunluğu", "elektrikli araç altyapısının olgunluğu" ve "bir elektrikli araca sahip olmanın toplam maliyeti" konularının oluşturduğu üç ana faktör ele alınarak hazırlandı.

Çalışmaya göre, elektrikli araç hazırlığı açısından geçen yılın ilk üçü değişmedi. Bu kapsamda Norveç birinci sırada, Hollanda ikinci sırada, İngiltere ise üçüncü sırada yer aldı. Çekya'nın son sırada bulunduğu çalışmaya göre, geçen seneye oranla en iyi gelişim gösteren ülke ise Yunanistan oldu.

Endeksin 2022 sonuçları bölümünde, şunlara işaret edildi:

"Elektrikli araç alımı neredeyse tüm pazarlarda önemli ölçüde yükselişe geçti, bu yükseliş de her segmentte daha fazla model bulunmasıyla birlikte, elektrikli araçların Avrupa ülkeleri arasında artan popülerliğini yansıttı. Şarj altyapısı hala yetersiz ve elektrikli araç kayıtlarının hızla artması bir şarj sıkıntısı yaratıyor. Bu da hükümetlerin Avrupa genelinde sağlam ve güvenilir bir kamu şarj altyapısına yatırım yapmaları için olan acil ihtiyacın altını çiziyor.

Elektrikli araçlar her zamankinden daha ekonomik. Maliyet rekabetçiliği de genel olarak, elektrikli araçlar için nispeten daha düşük enerji fiyatları (özellikle dizel ve benzin fiyatlarındaki artışla karşılaştırıldığında) ve elektrikli araç sürücülerine yönelik daha faydalı vergi düzenlemelerinden kaynaklandı."

Ülkeler bazında incelemelere odaklanılan bölümde de en yüksek puanın 50 olarak belirlendiği endekste ilk 3 ülke, geçen yıl ile aynı kaldı. Bu kapsamda; 42 puan ile Norveç ilk sırada, 37 puan ile Hollanda ikinci sırada 35 puan ile İngiltere de üçüncü sırada yer aldı. 35 puan ile üçüncü sırayı paylaşan Avusturya da önemli ölçüde yükselişe geçti. Çalışmada bu yükselişin nedeni olarak da "geliştirilmiş bir şarj ağı" ve "çok daha yüksek elektrikli araç kayıtları" gösterildi.

Elektrikli araçlara geçiş noktasında en çok gelişen ülke; 16 puandan 23 puana yükselen Yunanistan oldu. Yunanistan'ın bu yükselişi, elektrikli araç pazar payı ve elektrikli araçlar için daha düşük olan toplam satın alma maliyetlerinden kaynaklandı.

Çalışmaya göre, İsveç 5 puan, Belçika da 4 puan ile gelişmiş şarj altyapısı ve elektrikli araçlar için daha uygun devlet teşvikleriyle puanlarını önemli ölçüde artırdı. En çok büyüyen pazarlar olan Norveç ve Hollanda'da devlet vergilerinde küçük bir artış yaşandığına ve bu durumun önümüzdeki yıllarda puanlarını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekildi. Çekya da 13 puanla son sırada yer aldı.

İskandinavya ve Batı Avrupa, elektrikli araç kayıtlarında en yüksek seviyede

Çalışmaya göre İskandinavya ve Batı Avrupa bölgesinde elektrikli araç kayıtlarında en yüksek olgunluğu gösterdi. Şarj altyapısı, üst üste beş yıldır elektrikli araç devrimini engelleyen bir faktör olarak öne çıktı. Bu kapsamda, Almanya, İsveç ve İngiltere gibi pazarlar şarj geliştirme konusunda düşük puana sahip olsalar da endekste üst sıralarda yer aldı.

İsveç, Avusturya, Çekya ve İsviçre gibi ülkeler, 2021'e kıyasla şarj geliştirmede daha yüksek bir puana sahip oldu. Ancak, şarj altyapısı Avrupa genelinde nispeten düşük puan almaya devam etti.

Elektrikli araçlar genel olarak Portekiz, İspanya ve Yunanistan gibi Güney Avrupa ülkeleriyle Romanya ile Avrupa'da daha uygun fiyatlı hale geldi. Polonya, nispeten yüksek sürücü vergilendirmesi nedeniyle bir elektrikli araca sahip olmanın toplam maliyeti olgunluğunda en fazla düşüşün olduğu ülke oldu.

Bu arada, çalışmada Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, İspanya, İsveç, İsviçre ve İngiltere incelendi.

Genel bir ülke sıralamasından ziyade ayrıntılı veriler ile elektrikli araçlara geçiş hazırlığı hakkında kapsamlı verilerin sunulduğu çalışmanın, uluslararası filo ve mobilite yöneticilerinin, filolarını elektrikli hale getirme konusunda doğru kararlar almalarına yardımcı olması amaçlanıyor.

"Umarız bu şekilde örnekleri Türkiye'de de görebiliriz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay da şunları kaydetti:

"Raporu incelediğimizde Türkiye'deki elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması için devlet desteği ve teşvikin her zamankinden önemli olduğunu görüyoruz. Umarız bu şekilde örnekleri Türkiye'de de görebiliriz.

Bizler bu süreçte LeasePlan Türkiye olarak, global sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda çalışan filomuzda elektrifikasyonu başlatarak sıfır emisyona doğru adım adım ilerliyoruz. Aynı zamanda müşterilerimize filolarında elektrikli araca geçiş için destek veriyor, hayatlarını elektrikli araçlara özel sunduğumuz hizmetlerle kolaylaştırmaya çalışıyoruz."

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Kaynak: AA

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