LeasePlan'dan Tıkla Kirala hizmeti! - Son Dakika

LeasePlan'dan Tıkla Kirala hizmeti!

24.04.2021 11:34
LeasePlan'dan Tıkla Kirala hizmeti!, System.String[]

LeasePlan Türkiye’nin online platformu Tıkla Kirala salgın döneminde markanın gördüğü ilgiyi artırıyor.

CARMEDYA.COM – LeasePlan Türkiye'nin online platformu Tıkla Kirala salgın döneminde markanın gördüğü ilgiyi artırıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan ve yılın ilk çeyreğini değerlendiren LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, "Pandemi dönemiyle toplu taşımadan uzaklaşılması ve kişilerin araç ihtiyacının daha da artması, özellikle yükselen maliyetler ve faizler; araç ihtiyaçlarının çözümlenmesi için kiralamayı çok daha cazip hale getirdi. LeasePlan Türkiye olarak pandemi öncesinde de dijital yatırımlarımıza büyük önem verdiğimiz için bu döneme hazırlıklı girdik diyebiliriz. Var olan hizmetlerimizi daha da geliştirdik ve içinde bulunduğumuz döneme uygun yeni çözümler ekledik. Kullanıcı dostu çözümlerimiz bizi rakiplerimizden farklı kıldı ve 2021 yılına oldukça iyi bir başlangıç yaptık" dedi.

LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay

Salgının ilk aşamasından itibaren müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına odaklanmaya devam ettiklerini ve değişen alışkanlıklara özel çözümler üretmeyi hedeflediklerini vurgulayan LeasePlan Genel Müdürü Türkay Oktay, "Örneğin 2012'de hayata geçirdiğimiz Türkiye'nin ilk online filo kiralama sitesi olan tiklakirala.com sitemizi geçtiğimiz Haziran ayında bütün ön yüzünü yepyeni bir kullanıcı deneyimi ile ihtiyaçlara daha hızlı cevap verebilecek şekilde yenileyerek relansmanını yaptık. Şirketlerin ihtiyaçlarına uygun olarak ister ikinci el ister sıfır kilometre kampanyalardan seçim yapabildikleri tiklakirala.com'da her bütçeye ve ihtiyaca uygun binek ve hafif ticari araç teklifleriyle müşterilerimize diledikleri yerden ister akıllı telefonlarından ister bilgisayarından dakikalar içerisinde gerçekleştirebilecekleri bir kiralama deneyimi sunuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Türkay Oktay sözlerine şu şekilde devam etti: "Pandemi koşulları neticesinde firmaların ihtiyaç ve planlamalarındaki belirsizliklere çözüm olabilmek adınaysa EsnekPlan sistemini devreye soktuk. EsnekPlan'ın sunduğu aylık kiralama kolaylığı ile müşterilerimize operasyonel kiralamanın tüm avantajlarını sunmaya başladık, böylece uzun vadeli taahhütlerde bulunmak istemeyen firmalar için yeni bir çözüm oluşturduk. Diğer yandan, ödüllü platformumuz "İş Ortağım"ı hem yeni hem de mevcut iş ortaklarımızın ihtiyaçlarına göre güncellemeye devam ettik. Bu platform aracılığı ile Türkiye'nin dört bir yanındaki broker'larımız ve white-label iş ortaklarımızın bayileri hedef müşterilerimize ihtiyaç duydukları araca dair teklifi yine dakikalar içerisinde hazırlayıp sunabiliyor. Ayrıca, filo sahibi orta ve büyük ölçekli şirketler için, hızla değişen dünyada araç ve filo politikalarını tüm değişkenlere göre sektörden iyi uygulamalar ışığında 1 saat gibi bir sürede hazırlayabilecekleri, ihtiyaçları değiştiğinde ise kolayca güncelleyip çalışan iletişimini yapabilecekleri Araç Politika Yapılandırıcısı hizmetini sunmaya da başladık."

Pandemi, Türkiye, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil LeasePlan'dan Tıkla Kirala hizmeti! - Son Dakika


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