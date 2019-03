Leaseplan Elektiriğe Yatırım

CARMEDYA - LeasePlan, 500 milyon Euro tutarında 5 yıllık sabit faizli ilk "Yeşil Tahvil" ihracını başarıyla gerçekleştirdi.LeasePlan, elektrikli araç filosunu finanse etmek amacıyla500 milyon Euro tutarında 5 yıllık sabit faizli ilk "Yeşil Tahvil" ihracınıbaşarıyla gerçekleştirdi. Yaklaşık 260 yatırımcıdan 3,5 milyar Euro talep alanyeşil tahviller, Avrupa 'nın kurumsal yatırımcı tabanının büyük ilgisiylekarşılaştı ve beklenenin 7 katı üzerinde talep gördü. 2030 yılına kadar küresel filosunun tamamındasıfır emisyon seviyesine ulaşmayı hedefleyen LeasePlan, tahvil ihracından eldeedilen tutarı sadece Bataryalı Elektrikli Araçların (BEV) alımını finanseetmek, elektrikli sürüşe geçişi hızlandırmak ve iklim değişikliğinin üstesindengelmeye yardımcı olmak için kullanacak.Yeşil tahvilLeasePlan, elektrikli araç filosunu finanse etmek amacıyla500 milyon Euro tutarında 5 yıllık sabit faizli ilk "Yeşil Tahvil" ihracınıbaşarıyla gerçekleştirdi. Danske Bank, HSBC, ING ve J.P. Morgan'ın aracılıkettiği ve yaklaşık 260 yatırımcıdan 3,5 milyar Euro talep alan yeşil tahviller,Avrupa'nın kurumsal yatırımcı tabanının büyük ilgisiyle karşılaştı vebeklenenin tam 7 katı üzerinde talep gördü. 2030 yılına kadar küresel filosununtamamında sıfır emisyon seviyesine ulaşmayı hedefleyen LeasePlan, tahvilihracından elde edilen geliri sadece Bataryalı Elektrikli Araçların (BEV)alımını finanse etmek, elektrikli sürüşe geçişi hızlandırmak ve iklimdeğişikliğinin üstesinden gelmeye yardımcı olmak için kullanacak.Sürdürülebilir finansman modeli!Konuyla ilgili açıklama yapan LeasePlan CEO 'su Tex Gunning,sürdürülebilir finansman araçlarının, iklim değişikliğinin üstesinden gelmeyeyardımcı girişimleri hızlandırmanın anahtarı olduğunu vurgulayarak, "İklimdeğişikliği bugün karşılaştığımız en büyük sorunlardan biri ve ulaşım da bununen büyük nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Yollarda 1,8 milyon aracı olanbir kiralama şirketi olarak, daha sürdürülebilir bir ulaşım sisteminingeliştirilmesini desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız.Amacımız, daha temiz, düşük emisyonlu araçları müşterilerimize uygun birseçenek haline getirmek için gereken altyapıyı teşvik ederek şehirlerimizde veyaşama alanlarımızda daha sağlıklı ortamlar yaratmaya yardımcı olmak" diyekonuştu. LeasePlan Yeşil Tahvil Sistemi, Yeşil Tahvil Prensipleri ile uyumluolup "temiz taşımacılık" kategorisi altında yer alıyor.The post LeasePlan elektiriğe yatırım appeared first on Carmedya.