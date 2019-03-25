Leaseplan Elektiriğe Yatırım

CARMEDYA - LeasePlan, 500 milyon Euro tutarında 5 yıllık sabit faizli ilk "Yeşil Tahvil" ihracını başarıyla gerçekleştirdi.
LeasePlan, elektrikli araç filosunu finanse etmek amacıyla
500 milyon Euro tutarında 5 yıllık sabit faizli ilk "Yeşil Tahvil" ihracını
başarıyla gerçekleştirdi. Yaklaşık 260 yatırımcıdan 3,5 milyar Euro talep alan
yeşil tahviller,
Avrupa
'nın kurumsal yatırımcı tabanının büyük ilgisiyle
karşılaştı ve beklenenin 7 katı üzerinde talep gördü. 2030 yılına kadar küresel filosunun tamamında
sıfır emisyon seviyesine ulaşmayı hedefleyen LeasePlan, tahvil ihracından elde
edilen tutarı sadece Bataryalı Elektrikli Araçların (BEV) alımını finanse
etmek, elektrikli sürüşe geçişi hızlandırmak ve iklim değişikliğinin üstesinden
gelmeye yardımcı olmak için kullanacak.
Yeşil tahvil
LeasePlan, elektrikli araç filosunu finanse etmek amacıyla
500 milyon Euro tutarında 5 yıllık sabit faizli ilk "Yeşil Tahvil" ihracını
başarıyla gerçekleştirdi. Danske Bank, HSBC, ING ve J.P. Morgan'ın aracılık
ettiği ve yaklaşık 260 yatırımcıdan 3,5 milyar Euro talep alan yeşil tahviller,
Avrupa'nın kurumsal yatırımcı tabanının büyük ilgisiyle karşılaştı ve
beklenenin tam 7 katı üzerinde talep gördü. 2030 yılına kadar küresel filosunun
tamamında sıfır emisyon seviyesine ulaşmayı hedefleyen LeasePlan, tahvil
ihracından elde edilen geliri sadece Bataryalı Elektrikli Araçların (BEV)
alımını finanse etmek, elektrikli sürüşe geçişi hızlandırmak ve iklim
değişikliğinin üstesinden gelmeye yardımcı olmak için kullanacak.
Sürdürülebilir finansman modeli!
Konuyla ilgili açıklama yapan LeasePlan
CEO
'su Tex Gunning,
sürdürülebilir finansman araçlarının, iklim değişikliğinin üstesinden gelmeye
yardımcı girişimleri hızlandırmanın anahtarı olduğunu vurgulayarak, "İklim
değişikliği bugün karşılaştığımız en büyük sorunlardan biri ve ulaşım da bunun
en büyük nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Yollarda 1,8 milyon aracı olan
bir kiralama şirketi olarak, daha sürdürülebilir bir ulaşım sisteminin
geliştirilmesini desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız.
Amacımız, daha temiz, düşük emisyonlu araçları müşterilerimize uygun bir
seçenek haline getirmek için gereken altyapıyı teşvik ederek şehirlerimizde ve
yaşama alanlarımızda daha sağlıklı ortamlar yaratmaya yardımcı olmak" diye
konuştu. LeasePlan Yeşil Tahvil Sistemi, Yeşil Tahvil Prensipleri ile uyumlu
olup "temiz taşımacılık" kategorisi altında yer alıyor.
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