LeasePlan Elektrikli ve Hibrit Araçlar Haftası kapılarını açıyor

Türkiye'de ilk kez 2019 yılında düzenlenen Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası'nın üçüncüsü, 10-11 Eylül 2022 tarihleri arasında, İstanbul'da gerçekleştirilecek.

LeasePlan'in ana sponsor, Garanti BBVA'nın finans sponsoru olduğu bu özel etkinlik, aralarında Honda, Eurosia Marine Services, SKYWELL, BMW, Renault, Toyota, Mercedes-Benz, Hyundai, E-Garaj, XEV, MG, ABB, Castrol On, Suzuki, Lexus, Dualtron, Enisolar, CW Enerji, G Charge, Gersan, RS Otomotiv Grubu ve Enterprise gibi birçok farklı markanın destekleriyle, Electric Hybrid Cars Dergisi ile Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) tarafından düzenleniyor.

Bizim de Carmedya ve Auto Speed Magazine yayınlarımızla medya sponsoru olduğumuz etkinlikte, ülkemizde pazara sunulan modellerden henüz Türkiye'de satışa sunulmayan modellere kadar birbirinden özel elektrikli ve hibrit araç modeller yer alacak. Aynı zamanda, üniversitelerin ve girişimcilerin katılımıyla yerli projeler de misafirlerin beğenisine sunulacak. Etkinlik kapsamında, otomobil ve teknoloji meraklıları bir hafta sonu boyunca elektrikli araçları pist üzerinde deneyimleme şansı bulacak. Bununla birlikte, drone yarışları, otonom araç parkuru ve solar destekli şarj üniteleri gibi birçok farklı etkinliğe katılım sağlayabilecek. Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası kapsamındaki tüm aktiviteler halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Katılımcılar kayıtlarını etkinlik alanında veya elektriklisurushaftasi.com web sitesi üzerinden yapabiliyorlar.

TEHAD Başkanı Berkan Bayram

"Elektrikli mobiliteye olan farkındalığı artırmak için çalışıyoruz"

Her sene dünya çapında elektrikli araçlar günü olarak kutlanan 9 Eylül tarihinin önemine vurgu yapan TEHAD Başkanı Berkan Bayram, "Sektör, elektrikli mobiliteye doğru evriliyor. Biz de bu yönde olan farkındalığı artırmak için her yıl elektrikli araçlar gününü özel bir etkinlikle kutluyoruz. Bu yıl üçüncü kez düzenleyeceğimiz Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası'nın ilk iki etkinliğinde 5 binin üzerinde katılımcı ile bu farkındalığı yarattık. Geçtiğimiz yıl ziyaretçiler pistte bulunan 23 elektrikli ve hibrit otomobil modeliyle toplamda 4 bin 200 tur attı. Bu sene ise bu rakamı çok daha yukarılara çekmeyi ve heyecanı yükseltmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.