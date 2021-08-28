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LeasePlan Türkiye, salgında sunduğu dijital çözümlerle hedeflerine yıl bitmeden ulaştı - Son Dakika

LeasePlan Türkiye, salgında sunduğu dijital çözümlerle hedeflerine yıl bitmeden ulaştı

28.08.2021 12:22
LeasePlan Türkiye, salgında sunduğu dijital çözümlerle hedeflerine yıl bitmeden ulaştı, System.String[]

LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, "Oluşturduğumuz dijital altyapıya salgın döneminde EsnekPlan ve NoStressPlan gibi döneme uygun çözümler ekledik.

LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, "Oluşturduğumuz dijital altyapıya salgın döneminde EsnekPlan ve NoStressPlan gibi döneme uygun çözümler ekledik. Bu doğrultuda, 2021 yılı başında koyduğumuz büyüme hedefinin üzerine yıl bitmeden çıkmayı başardık. Temmuz sonu itibarıyla geçtiğimiz yıla kıyasla sektör ortalamasının üstünde büyüdük." ifadelerini kulandı.

LeasePlan'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden biri olarak beş kıtada ve 30'dan fazla ülkede dev bir araç filosunu yöneten LeasePlan, salgın döneminde devreye aldığı dijital çözümlerle sektörün taleplerine hızlı şekilde yanıt vererek yılın ilk yarısında beklentilerin üzerinde büyüdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Oktay, "Dijital dönüşüme çok önem veren bir markayız. 2012 yılında hayata geçirdiğimiz Türkiye'nin ilk online kiralama platformu tıklakirala.com'dan bu yana sürekli olarak yeni çözümler geliştiriyoruz ve kiralama ihtiyacı olan işletmelerin beğenisine sunuyoruz. Oluşturduğumuz dijital altyapıya salgın döneminde EsnekPlan ve NoStressPlan gibi döneme uygun çözümler ekledik. Bu doğrultuda, 2021 yılı başında koyduğumuz büyüme hedefinin üzerine yıl bitmeden çıkmayı başardık. Temmuz sonu itibariyle geçtiğimiz yıla kıyasla sektör ortalamasının üstünde büyüdük. Yılı bu şekilde tamamlamayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği'nin (TOKKDER) açıkladığı güncel sektör verilerine de değinen Oktay, "Derneğimiz TOKKDER tarafından açıklanan yarıyıl raporuna göre sektörümüz 2021 ilk yarısında toplam araç sayısında yüzde 7,1, kiradaki araç sayısında yüzde 3,3 daralmış gözüküyor. Müşteri sayısında ise sektörümüz maalesef 8 yıl geriye gitmiş durumda. Araç bulunurluğundaki sıkıntıların devam edeceği, ekonomik toparlanmanın ve büyümenin tüm sektörlerde eşit yayılmadığı gerçeğiyle, sektörümüzün yılın ikinci yarısında da daralmaya devam etmesini bekliyoruz. Biz ise sektörümüzün aksine müşteri kaybetmediğimiz gibi yılın başından beri az da olsa düzenli büyüyoruz ve yılı da bu şekilde tamamlamayı hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.

"İkinci el kiralama zirve yaptı"

Oktay, salgın nedeniyle meydana gelen tedarik sıkıntıları nedeniyle özellikle 2020 yılında araç bulunabilirliğinin bir hayli azaldığını hatırlatarak, "Pandemi, kurdaki dalgalanma ve faiz oranlarının etkisiyle sıfır araç kiralama fiyatları ortalama yüzde 25-35 arasında arttı. Buna bir de sıfır araç tedarikinde yaşanan sorunlar eklenince işletmeler, ikinci el kiralamaya çok büyük talep göstermeye başladılar. İlk kez 2017 yılında başladığımız ikinci el araç kiralama operasyonu 2020 yılının başından itibaren her geçen dönem arttı. Şu anda kiralamalarımızın yaklaşık yüzde 40'ı ikinci el kiralamadan oluşuyor diyebiliriz. Bugüne baktığımızda, araç tedarikinde hala birtakım sıkıntılar devam ediyor. Bununla beraber, sıfır araç fiyatlarındaki artış da sürüyor. Sonuç olarak, ikinci el araç kiralama önümüzdeki dönemde de operasyonel araç kiralama sektörünün önemli bölümünü oluşturacak." ifadelerini kullandı.

"E-ticaretin gelişimi hafif ticari araç kiralamaya ilgiyi artırdı"

Ticari araç kullanımlarında gerekli olan K2 belgesini çıkartmak için istenen bir ticari araç öz mal şartının kaldırılmasıyla, ticari araç kiralamaya olan ilginin artacağını bildiren Oktay, şunları kaydetti:

"Burada ciddi bir potansiyel var. Özellikle pandemi etkileri nedeniyle Avrupa'da ve ülkemizde e-ticaretin gelişmesi ticari araç kiralamalarına olan ilgiyi artırdı. 2020 sonu itibariyle sektörde 9000 adet kiralık ticari araç bulunuyor ve bu rakam kiralamaların yüzde 4,3'ünü oluşturuyordu. 2021 ilk yarı yıl sonuçlarına göre ise kiralamaların yüzde 4,6'sı bu segmentte. Alınan son kararla birlikte bu rakamın 4-5 katına kadar artacağını öngörüyoruz. Böyle bir potansiyel var, bunu biz kendi çözümlerimiz üzerinden de görebiliyoruz. Örneğin, tıklakirala.com'daki en ilgi çeken kampanyaları hafif ticari araçlara yönelik kampanyalarımız oluşturuyor."

Pandemi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi LeasePlan Türkiye, salgında sunduğu dijital çözümlerle hedeflerine yıl bitmeden ulaştı - Son Dakika Ekonomi


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