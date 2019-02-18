Son Dakika Haberleri: Leasing şirketlerine 200 milyon dolarlık tahsis

Leasing şirketlerine 200 milyon dolarlık tahsis

26 dakika önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bugün 9 leasing firmamıza 200 milyon dolarlık bir paket tahsis ediyoruz.

Leasing şirketlerine 200 milyon dolarlık tahsis, System.String[]
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bugün 9 leasing firmamıza 200 milyon dolarlık bir paket tahsis ediyoruz. En kısa zamanda bu paketteki katılımcı finansal kiralama şirketi sayısını da limitleri de artırarak daha fazla yaygınlaştırmayı ümit ediyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:20 

Ruhsar Pekcan, Ekonomi
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