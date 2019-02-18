Leasing şirketlerine 200 milyon dolarlık tahsis
26 dakika önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bugün 9 leasing firmamıza 200 milyon dolarlık bir paket tahsis ediyoruz.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
, "Bugün 9 leasing firmamıza 200 milyon dolarlık bir paket tahsis ediyoruz. En kısa zamanda bu paketteki katılımcı finansal kiralama şirketi sayısını da limitleri de artırarak daha fazla yaygınlaştırmayı ümit ediyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:20
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