Son Dakika Haberleri: Leblebi Denizli'nin mi yoksa Çorum'un mu tartışmaları yeni bir boyut kazandı
Son Dakika Genel Haber

Leblebi Denizli'nin mi yoksa Çorum'un mu tartışmaları yeni bir boyut kazandı

38 dakika önce

Leblebi Denizli'nin mi yoksa Çorum'un mu tartışmaları yeni bir boyut kazandı Serinhisar Leblebici İmalatçıları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Cemal Kobaş: "Leblebinin başkenti Denizli'nin Serinhisar ilçesidir" "İşin mutfak kısmı Serinhisar'dır, vitrin kısmı ise Türkiye'nin...

Leblebi Denizli'nin mi yoksa Çorum'un mu tartışmaları yeni bir boyut kazandı

Serinhisar Leblebici İmalatçıları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Cemal Kobaş:

"Leblebinin başkenti Denizli'nin Serinhisar ilçesidir"

"İşin mutfak kısmı Serinhisar'dır, vitrin kısmı ise Türkiye'nin her tarafıdır ve bunun içerisinde Çorum'da vardır"

DENİZLİ - Denizli Serinhisar Leblebici İmalatçıları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Cemal Kobaş, 'leblebi Denizli'nin mi yoksa Çorum'un mu' tartışmalarına son noktayı koyarak, "Leblebinin başkenti Denizli'nin Serinhisar ilçesidir. İşin mutfak kısmı Serinhisar'dır, vitrin kısmı ise Türkiye'nin her tarafıdır ve bunun içerisinde Çorum'da vardır" dedi.

Bir süredir tartışmaları devam eden 'leblebi Denizli'nin mi yoksa Çorum'un mu' tartışmalarına Kobaş üretim rakamları ile açıklık getirerek adeta son noktayı koydu. Dünyada leblebi üretiminin yüzde 65'inin Türkiye'de yapıldığını kaydeden Kobaş, bu rakamın yüzde 80'nin ise Denizli Serinhisar'da üretildiğini anımsattı. İşin mutfağının Serinhisar olduğunu vurgulayan Kobaş, "İlçede 160 leblebi üretim tesisinde günlük yaklaşık 110 ton sarı leblebi üretimimiz var. Yıllık yaklaşık ise 30 bin ton civarında ise sarı leblebi üretiyoruz. Türkiye üretiminin yüzde 80'lik leblebi üretiminin ise Serinhisar olarak biz karşılıyoruz. Dünyada leblebi üretiminin yüzde 65 Türkiye'de yapılıyor. Bu yüzden 65'lik kısmın yüzde 80'nin ise Denizli Serinhisar olarak biz karşılıyoruz. Yani leblebinin başkenti Denizli'nin Serinhisar ilçesi. Leblebi nohut aşamasında leblebi olana kadar ki 60 günlük süre içerisinde üretilir. Bu yüzde 80 Serinhisar ilçesinde olur. İşin mutfak kısmı Serinhisar'dır, vitrin kısmı ise Türkiye'nin her tarafıdır ve bunun içerisinde Çorum'da vardır. İşin mutfak kısmı burası olduğu için Türkiye'nin her tarafına ve dünyanın 39 ülkesine leblebi gönderdiğimiz için biz vitrin kısmı ile çok fazla ilgilenmedik ama işin en iyi mutfağı Serinhisar'dadır.

Leblebi coğrafi işaretimiz var ve yöresel bir ürünümüzdür. İçerisinde hiçbir katkı maddesi yok. Leblebi tabi Denizli'ye has diyebiliriz" dedi.

Leblebi Denizli'nin mi yoksa Çorum'un mu tartışmaları yeni bir boyut kazandı

Serinhisar, Türkiye, Denizli, Çorum, Genel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Anayasa Mahkemesi, Wikipedia yasağını genel kurula sevk etti
Süleyman Turan'ın tabutundaki pankart tepki çekti Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, İmamoğlu'nu Strasbourg'a davet etti Merve Sanay, koltuk altı fotoğrafıyla isyan ettirdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 23:54:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Leblebi Denizli'nin mi yoksa Çorum'un mu tartışmaları yeni bir boyut kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]