Son Dakika Haberleri: Leblebici" Güvercinler Büfenin Müdavimi Oldu - Düzce

Leblebici" Güvercinler Büfenin Müdavimi Oldu - Düzce

2 saat önce

Düzce'de büfe işletmecisi Aydın Bakan, her sabah dükkanına giren güvercinleri, leblebiyle besliyor.

ÖMER ÜRER - Düzce'de büfe işletmecisi Aydın Bakan, her sabah dükkanına giren güvercinleri, leblebiyle besliyor.

İstanbul Caddesi'nde büfe işleten Aydın Bakan, 2 yıl önce dükkanının önüne gelen güvercinlere leblebi vermeye başladı. Bakan'a alışan güvercinler, bir süre sonra dükkana girip yiyecek aradı.

İş yerinin küçük olması nedeniyle yere leblebi atamayan Bakan, para kasasının hemen altında bulunan çekmeceye leblebi bırakarak güvercinlerin yiyeceği burada bulmasını sağladı.

Zamanla bu duruma alışan "leblebici" güvercinler, 2 yıldır sürekli iş yerine girerek Bakan'ın çekmeceyi açmasını bekliyor. Güvercinler, leblebileri yedikten sonra buradan ayrılıyor.

"Çekmecenin içine girip leblebi yerler"

Aydın Bakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu duruma çok alıştığını ve güvercinlerle arasında ciddi bir güven oluştuğunu söyledi.

Çocukluğundan bu yana hayvan sevgisi olduğunu anlatan Bakan, "Güvercinler her sabah buraya gelirler onlara leblebi veririm. Karınlarını doyurup geri giderler." dedi.

Hayvanların sevgiye ihtiyacı olduğuna değinen Bakan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hayvana sevgi verirsen gelir ve korkmaz. Çekmecenin içine girip leblebi yerler. Bunlar çok cana yakın. Müşterilerin çoğu bu manzarayı görünce mutlu oluyor. Hayvan sevgisi olan insanlar bu durumu çok iyi anlıyor. Bazen köpekler de geliyor onlara da yiyecek veriyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:24 Kaynak: AA

Sabah, Aydın, Düzce, Güncel
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