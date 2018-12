Leblebicilere Yılbaşı Dopingi

GAZİ NOGAY - Türkiye 'nin leblebi üretiminde en meşhur ili Çorum 'daki leblebiciler, yılbaşı öncesi artan çerez tüketimi dolayısıyla yoğunluk yaşıyor.Türk misafir ağırlama kültürünün vazgeçilmez unsurları arasında bulunan, özel günler, bayramlar ve kutlamalarda da aranan gıda ürünlerinin başında yer alan çerez satışının yılbaşı öncesi artması, "leblebi diyarı" olarak bilinen Çorum'daki leblebicilerin yüzünü güldürdü.Leblebi imalatının yanı sıra diğer kuru yemiş çeşitleriyle leblebi satışının yapıldığı 200'e yakın iş yerinin bulunduğu kentte esnaf, her yılbaşı öncesi hareketlenen satışlar dolayısıyla talebe cevap verebilmek için hazırlıklarını tamamladı.Tuzlu, çıtır, beyaz, soslu-baharatlı, çikolatalı, şekerli, kaplamalı, ballı-susamlı, sade ve cips leblebi başta olmak üzere 40'a yakın çeşidi üretilen leblebi, şehir dışına çıkanlar tarafından hediyelik olarak götürülüyor."Satışlarımız yüzde 70 arttı"Kentte üç kuşaktır leblebi imalatı yapan firmanın genel müdürü Gökhan Karakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuru yemiş tüketiminin özellikle yılbaşı öncesi en üst seviyeye ulaştığını, yer fıstığı, leblebi ve çekirdek satışlarının ilk sıralarda yer aldığını söyledi.Her yılbaşı öncesi satışların arttığına dikkati çeken Karakuş, "Yılbaşının yaklaşmasıyla kuru yemiş tüketimi fazla oluyor. Şu anda işlerimiz ve satışlarımız güzel. Normal günlere kıyasla satışlarımız yüzde 70 arttı. Yılbaşı günü bu oran yüzde 100'e çıkıyor." dedi.Leblebinin 40'a yakın çeşidinin bulunduğunu vurgulayan Karakuş, vatandaşların hem evlerinde tüketmek hem de şehir dışına hediyelik götürmek amacıyla leblebi çeşitlerine ilgi gösterdiğini kaydetti."En çok çikolatalı leblebi tüketiliyor"Başka bir firmanın işletme müdürü Selamettin Ekici ise yılbaşında en çok çikolatalı leblebinin tüketildiğini dile getirerek, "Çikolatalıdan sonra tuzlu, biberli ve baharatlı leblebi tercih ediliyor. Her damak zevkine göre leblebi bulunduğu için vatandaşlar hemen hemen her üründen satın alıyor." diye konuştu.Leblebiciden kuru yemiş alan Kemal Gürel de yılbaşı gecesi için herhangi bir programı bulunmadığını, evinde televizyon seyredeceğini söyledi.Eğlence programlarını izlerken çay ve kahvenin yanında çerez tükettiklerini belirten Gürel, "Fındık, fıstık, lokum aldık. Tabii olmazsa olmazımız leblebimizden de aldık. Çocuklar özellikle çikolatalı leblebiyi çok seviyor. Çeşit çok olduğu için bazen kararsız kalıp çok fazla aldığımız oluyor." ifadesini kullandı.