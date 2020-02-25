Leblebinin faydaları nelerdir? Beyaz ve sarı leblebi faydaları - Son Dakika
Son Dakika Magazin Leblebinin faydaları nelerdir? Beyaz ve sarı leblebi faydaları - Son Dakika Magazin

Leblebinin faydaları nelerdir? Beyaz ve sarı leblebi faydaları

6 saat önce

Tadı nedeni ile severek tüketilen leblebi faydaları da göz doldurmaktadır.

Leblebinin faydaları nelerdir? Beyaz ve sarı leblebi faydaları, System.String[]

Tadı nedeni ile severek tüketilen leblebi faydaları da göz doldurmaktadır. Kuruyemiş denilince akla gelen ilk kuruyemiş leblebi olmakta ve sofralarda yerini korumaktadır. "Mucizevi besin olan leblebi nerede ortaya çıktı, kaç kalori, hangi hastalıklardan koruyor, leblebinin fazla tüketilmesi zararlı mı?" gibi soruların cevapları merak edilmektedir.


Leblebinin Faydaları Nelerdir?


Leblebinin içerdiği vitamin ve mineraller cildi desteklemekte, cilt hücrelerini beslemektedir. Yara izlerinin ve kırışıkların ortadan kalkması için leblebi tüketimi önerilmektedir. Diyet yapan kişiler de açlık hissetmemek için leblebinin tok tutma özelliğinden faydalanmaktadır. Uzun süre açlık hissi vermeyen leblebi, diyet yapanların sıkça kullandıkları kuruyemiştir.


Kolesterol seviyesini sağlıklı bir düzeyde tutan leblebi, felç ve kalp krizi gibi risklerin ortadan kalkmasını sağlamaktadır. Kötü kolesterol seviyesini dengede tutan leblebi, kalp sağlığına ciddi anlamda iyi gelmektedir.


Serotonin, triptofan ve amino asitler açısından zengin olan leblebi, uyku sorununu da ortadan kaldırmaktadır. Uyku problemi yaşayan kişilerin akşam yatmadan evvel bir miktar leblebi tüketmesi önerilmektedir. Depresyon ve stres sorunlarını da gideren leblebi, hafızaya olumlu anlamda etki etmektedir.


Beyaz Leblebi Faydaları


Özel fırınlarda kavrulan beyaz leblebinin kendine has bir tadı vardır. Besin değeri son derece yüksek olan leblebi, vücudun ihtiyaç duyduğu bazı vitamin ve mineralleri karşılamaktadır. Diyet listelerinin ilk sıralarında yer alan beyaz leblebi, kısa sürede kilo vermeye yardımcı olmaktadır.


Çok az yağ içermekte olduğundan bölgesel kilo almanın da önüne geçmektedir. Vücudun günlük protein ihtiyacını karşılamak için et tüketemeyen kişilerin beyaz leblebi tüketmesi önerilmektedir. Ağızda dağılan yapısı ve kendine has lezzetiyle, leblebi çok fazla sevilmektedir.


Diyet programı uygulayanlar için beyaz leblebi, mükemmel bir ara öğündür. Kadın hastalıklarının önlenmesi için leblebi tüketimi tavsiye edilmektedir. Bol miktarda folik asit içeren beyaz leblebi, anne sütünün beslenmesini sağlamaktadır.


Midedeki asit oranını dengeleyen beyaz leblebi, mide ekşimesi ve yanmasına iyi gelmektedir. Kemik sisteminin gelişimini sağlayan beyaz leblebiyi, henüz gelişim çağında olan çocuklar mutlaka tüketmelidir.


Sarı Leblebi Faydaları


Sarı leblebinin içerdiği zengin mineraller, saç ve cilt sağlığına olumlu anlamda katkı sağlamaktadır. Böbrek taşları oluşmadan önce sarı leblebi tüketilmesi, taşların oluşumunun önüne geçmektedir. Uzmanlar düzenli olarak sarı leblebi tüketilmesini önermekte ve birçok hastalığa iyi geldiğini söylemektedir. Sarılık hastalığı gibi sorunların ortadan kalkmasına yardımcı olan sarı leblebi, hastalıklara neden olan unsurları ortadan kaldırmaktadır.


İnsan midesi kimi zaman yediği yemekleri hazmedememekte, insanların ağrı çekmesine neden olmaktadır. Midesinde yanma ve gaz hissedenler, rahatsızlıklarının geçmesi için sarı leblebi tüketmelidir. Oldukça lezzetli olan sarı leblebi, beyaz leblebiden daha fazla tercih edilmektedir. Özellikle kadınların yaşadığı kansızlık problemine de iyi gelen sarı leblebi, mükemmel bir demir deposudur

Kalp Krizi, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:41 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sosyal medya fenomeni Nalet Bebe, Tutunamayanlar dizisine konuk olacak
Ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız fotoğrafları Instagram'da gündem oldu Cem Yılmaz aşk sorularına çok sinirlendi: Bıktım, ben artık 50 yaşına geldim Defne Samyeli, Palandöken dağında karların üzerinde mayo ile objektif karşısına geçti

Son Dakika Haberleri
23:17 Sosyal medya fenomeni Nalet Bebe, Tutunamayanlar dizisine konuk olacak
23:00 Ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız fotoğrafları Instagram'da gündem oldu
22:31 Vlasta Kopylova 2020-2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da göz kamaştırdı
22:14 Cem Yılmaz aşk sorularına çok sinirlendi: Bıktım, ben artık 50 yaşına geldim
20:42 Defne Samyeli, Palandöken dağında karların üzerinde mayo ile objektif karşısına geçti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 00:02:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Leblebinin faydaları nelerdir? Beyaz ve sarı leblebi faydaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]